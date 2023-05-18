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Камалія знову вийшла заміж? Артистка потрапила у неймовірну ситуацію (фото)

Камалія потрапила у курйозну ситуацію (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відома українська співачка Камалія потрапила до курйозної ситуації через пакистанських журналістів. Після її оголошення про розлучення з Мохамадом Захуром їй знайшли нового партнера - відомого співака.

Деталі цієї ситуації Камалія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Що написали про Камалію ЗМІ

ЗМІ у Пакистані підхопили інформацію про розлучення Камалії з відомим мільярдером Мохамадом Захуром. І пішли значно далі – вони знайшли артистці нового коханого і навіть повідомили, що вона таємно вийшла за нього заміж.

"Обожнюю ці приголомшливі заголовки журналістів! Ось і пакистанські журналісти знайшли сенсацію. Цитую: "Камалія таємно вийшла заміж у Пакистані? Судячи з фотографій, які потрапили в розпорядження пакистанських ЗМІ, популярна українська співачка Камалія таємно вийшла заміж за пакистанську мегазірку Сахіра Алі Бхагга", - написала артистка.

Вона додала, що фотографії злив виданню друг, який побажав залишитися невідомим і він ніби був присутній на весільній вечірці.

Камалію журналісти "видали заміж" за співака

Розлучення Камалії

У середині квітня Камалія приголомшила новиною про те, що розлучається з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохамадом Захуром після 20 років шлюбу.

Причину розриву артистка вказувати не стала. Пара разом виховує двох 9-річних дочок і, за словами Камалії, вони намагатимуться зберегти добрі стосунки заради дівчаток.

Незадовго до повідомлення про розлучення артистка розповідала про перший серйозний конфлікт із чоловіком - через його старшу дочку від попереднього шлюбу з бізнес-леді з Росії.

Камалія в присутності дочки не дуже втішно висловлювалася про росіян, а дівчині це не подобалося. А Захур став на бік дочки, а не дружини.

До речі, раніше ми писали, що Слава Камінська знову виходить заміж.

А ще розповідали, що Камалія повідомила, з ким залишаться діти після її розлучення.

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розлученнясвадьбаКамалия