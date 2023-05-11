"Я сказала "так": Слава Камінська знову виходить заміж

Про радісну подію із життя вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За кого вийде Слава Камінська

Так, на своїй сторінці у соцмережі опублікувала коротке відео, на якому їде у машині та тримає за руку чоловіка за кермом. При цьому на її безіменному пальці красується каблучка з дорогоцінним каменем.

Слава Камінська зібралася заміж (Скріншот instagram.com/babaslavka)

Також артистка зробила публікацію на сторінці, в якій повідомила, що "сказала так" новому обранцю. Хто він – поки що невідомо.

Слава Камінська виходить заміж (Скріншот instagram.com/babaslavka)

Що відомо про шлюби Камінської

Слава Камінська була одружена двічі. Вперше вона була одружена з бізнесменом, але союз тривав лише рік.

У 2014 році співачка вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського, від якого у неї двоє дітей. У 2019 році пара розлучилася.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Слава з дітьми поїхала до Нідерландів, там вона живе й досі.

Слава Камінська з дітьми у Нідерландах (фото: instagram.com/babaslavka)