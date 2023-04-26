Камалія розповіла, з ким залишилися її діти після розлучення з чоловіком-мільярдером

Українська співачка Камалія здивувала новиною про розлучення з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром . Пара намагалася тримати шлюб, проте не вдалося. Тепер зірка розповіла, з ким залишилися їхні доньки Арабелла та Мірабелла.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram .

Співачка привітала своїх діток із Днем доньки та розповіла, як за ними сумує. Своє привітання вона доповнила світлиною з дівчатами та Захуром.

"Вітаю усіх донечок і батьків України з Днем доньки! Мрію, щоб усі ми були щасливими! Як же нам із Захуром пощастило бути батьками наших чарівних принцес Арабелли і Мірабелли!" - написала вона.

Крім того, зірка повідомила, що зараз Арабелла та Мірабелла разом із татом Захуром у Лондоні. Там дівчата навчаються, тому що онлайн-освіта неефективна, переконана Камалія.

"А я вже дуже сумую, мої донечки повернулись з татом у Лондон, адже школу ніхто не відміняв. Ми твердо вирішили із Захуром: якщо школи в Україні почнуть працювати офлайн, ми не чекатимемо на закінчення війни, а з вересня повернемо дівчаток до Києва. Ми чітко розуміємо, що онлайн-навчання абсолютно не ефективне, діти повинні відвідувати школу!" - вважає Камалія.

Доньки Камалії перебувають у Лондоні разом із татом (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, що причиною розлучення Камалії і Захура стало те, що у парі "виникли труднощі, які вони не змогли перебороти".

"Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними й більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабелли", - наголосила артистка.

ЗМІ припускають, що розлучення сталося через дочку-росіянку Захура (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Додамо, що до повідомлення про розлучення Камалія розповіла про серйозний конфлікт із чоловіком за 20 років шлюбу. Причиною сварки стала дочка мільярдера від першого шлюбу з росіянкою.

Камалія вийшла заміж за британсько-українського мільярдера у 2003 році.

У 2013 році вона народила двійню - дівчаток назвали Арабелла та Мірабелла.