Донатить на ЗСУ не просто так: блогер розкрив "хитру" схему співачки Йолки

Співачка Йолка родом з Ужгорода, яка давно проживає в РФ і активно будує там кар'єру, нібито таємно пересилає кошти для підтримки Сил оборони України через своїх знайомих, бажаючи приховати таку допомогу ЗСУ.

Про це розповів блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі.

За його словами, артистка також використовує маловідомі платіжні системи міжнародних переказів, перебуваючи у Європі.

Про те, що Йолка (Єлизавета Іванцов) може донатити на українську армію, блогер отримав інформацію від джерела, ім'я якого вирішив не розкривати.

Схема, як співачка передає кошти для потреб ЗСУ, нібито застосовується така: виконавиця відправляє гроші до рідного Ужгорода, і вже за допомогою друзів здійснюються перекази українським військовим. Таким чином, Йолка нібито сподівається, що перекази не вдасться помітити російській стороні.

Співачка Йолка на концерті (фото: facebook.com/elkasinger)

Блогер додав, що все це відбувається на тлі тривалого мовчання артистки у публічному просторі про війну РФ проти України.

А допомагати своїй батьківщині Йолка нібито вирішила не просто так - це її "підстраховка" на майбутнє, коли в країні-агресорі настане "тотальна темрява", і співачка зможе повернутися в Україну, оголосивши про свою фінансову підтримку ЗСУ, що раніше приховувала, побоюючись "тиску" в Росії, пояснює Беспалов "хитрий план" виконавиці.

Він також додав, що перевіряв відомості про друзів Йолки, переконавшись, що вони насправді спілкувалися, проте не бажають це розголошувати.

Коментуючи таку ймовірну схему співачки блогер висловлює сумніви, що Йолці вдасться "всидіти на двох стільцях".

Тут варто зазначити, що сама співачка про свою нібито допомогу українським військовим нічого не каже, такої інформації не коментує.

Відео: співачка Йолка нібито таємно донатить на ЗСУ