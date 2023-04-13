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Ахтем Сеітаблаєв після розлучення закрутив новий роман: що відомо

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Четвер 13 квітня 2023 21:03
Ахтем Сеітаблаєв після розлучення закрутив новий роман: що відомо Ахтем Сеітаблаєв знову закохався (instagram.com/seitablaiev)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв у 2021 році розлучився з дружиною Іванною Дядюрою, з якою був разом 10 років. Однак, тепер же Ахтем знову закохався.

Про це він поділився у програмі ЖВЛ.

Хто нова обраниця

Загалом актор підтвердив, що закохався та закрутив новий роман.

Однак, режисер не поспішає ділитися особистим життям та тримає його у таємниці. Ахтем Сеітаблаєв лише лаконічно прокоментував нові стосунки: "Я радію цьому".

Відомо, що у пари серйозні стосунки. Ходять чутки, що актор зустрічається з молодою обраницею. Однак він сам відмовляється щось коментувати.

"А не буду відповідати на запитання", - з усмішкою сказав він.

Ахтем Сеітаблаєв після розлучення закрутив новий роман: що відомоАхтем Сеітаблаєв (скриншот)

Що відомо про минулий шлюб

Іванна Дядюра - друга дружина режисера, яка є продюсеркою його фільмів. У 2013 році вони одружилися. Церемонія проходила у Судаку, в колі рідних та близьких.

У подружжі народилась донька Сафіє. Також Ахтем має старшу доньку Назли, яка нещодавно вийшла заміж та сина Селіма від попередніх стосунків.

Ахтем Сеітаблаєв після розлучення закрутив новий роман: що відомоАхтем Сеітблаєв та Іванна Дядюра (фото: vokrug.tv)

Нещодавно Сеітаблаєв розповідав про поповнення в родині.

Також він відверто поділився, чим зараз займається на фронті та чи повернеться до кіно.

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