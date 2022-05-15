ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

KALUSH Orchestra побили рекорд Евровидение по количеству голосов от зрителей

Новина українською →
Воскресенье 15 мая 2022 10:37
KALUSH Orchestra побили рекорд Евровидение по количеству голосов от зрителей Фото: Как голосовали зрители на Евровидение за KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

KALUSH Orchestra принесли победу Украине на Евровидение 2022 и блестяще выступили в финале конкурса. Вся Украина, затаив дыхание, следила за результатами голосования.

Но украинская группа сделала почти невозможное – KALUSH Orchestra побили все рекорды голосования от зрителей международного конкурса.

Как голосовали за Украину в разных странах мира – читайте в материале ниже.

Правила голосования

С 1975 года на Евровидение введено правило о 12-бальной системе. Самый высокий бал жюри каждой страны отдают за своих фаворитов, а далее 10 баллов - второму призеры, 8 - третьему, 7 - четвертому, 6 - пятому и так далее.

А в 1997 году к этой системе добавили голосование телезрителей. Каждый человек во всем мире имеет право отдать голос за своего фаворита по телефону или с помощью смс-сообщения. Есть и ограничения - нельзя голосовать за своего представителя и можно отдать не более 20 голосов от одного абонента.

Отметку свыше 500 балов на Евровидение с 2009 года преодолело не так уж и много команд. В 2016 году Джамала получила первое место и получила 543 бала.

В 2017 году Салвадор Собрал из Португалии получил больше всего голосов в истории Евровидение – 758. Однако у представителя Португалии было 376 голосов от зрителей и 382 голоса от жюри.

В том же году 615 балов получил представитель Болгарии Кристиан Козлов.

Нета Барзилай из Израиля в 2018 году получила 529 баллов, группа Maneskin в 2021 году - 524 балла.

И вот новый рекорд от KALUSH Orchestra – 631 балл, из них от зрителей Украина получила рекордные 439 баллов.

KALUSH Orchestra побили рекорд Евровидение по количеству голосов от зрителейКто из зрителей дал Украине больше всего голосов

KALUSH Orchestra получили от зрителей 439 голосов - и это максимальный рекорд. Больше всего голосов украинцам отдали Польша, Молдова, Латвия и Литва - в общей сумме получилось по 24 балла.

Далее идут Румыния, Исландия, Франция и Германия - по 22 балла суммарно, от жюри и зрителей. 20 баллов дала Португалия. По 19 баллов от Израиля, Кипра и Австралии.

KALUSH Orchestra побили рекорд Евровидение по количеству голосов от зрителейСловения, Хорватия, Грузия, Бельгия и Азербайджан - по 18 баллов. Австрия, Албания – по 17 баллов. По 16 баллов от Черногории, Чешской республики и Армении.

Норвегия и Ирландия отдали Украине по 15 баллов, Сан-Марино - 14 баллов, Швейцария -13 баллов. По 12 баллов от Нидерландов, Швеции, Италии, Великобритании, Финляндии, Испании, Эстонии, Болгарии и Австрии.

10 баллов дали в Греции. По 8 баллов - Мальта и Северная Македония. Меньше всего баллов Украине дала Сербия - 7.

KALUSH Orchestra побили рекорд Евровидение по количеству голосов от зрителейВ каких странах голосовали за Украину только телезрители

  • Швеция
  • Нидерланды
  • Италия
  • Великобритания
  • Финляндия
  • Испания
  • Эстония
  • Болгария
  • Австрия
  • Греция
  • Мальта
  • Северная Македония
  • Сербия

Напомним, ранее мы писали о том, что KALUSH Orchestra призвали со сцены Евровидение спасти Украину и Мариуполь прямо сейчас.

И стоит отметить, что организаторы Евровидение не стали дисквалифицировать Украину за призывы со сцены и мы объясняли почему.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Евровидение 2022 KALUSH
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество