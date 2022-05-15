KALUSH Orchestra побили рекорд Евровидение по количеству голосов от зрителей

Но украинская группа сделала почти невозможное – KALUSH Orchestra побили все рекорды голосования от зрителей международного конкурса.

KALUSH Orchestra принесли победу Украине на Евровидение 2022 и блестяще выступили в финале конкурса. Вся Украина, затаив дыхание, следила за результатами голосования.

Как голосовали за Украину в разных странах мира – читайте в материале ниже.

Правила голосования

С 1975 года на Евровидение введено правило о 12-бальной системе. Самый высокий бал жюри каждой страны отдают за своих фаворитов, а далее 10 баллов - второму призеры, 8 - третьему, 7 - четвертому, 6 - пятому и так далее.

А в 1997 году к этой системе добавили голосование телезрителей. Каждый человек во всем мире имеет право отдать голос за своего фаворита по телефону или с помощью смс-сообщения. Есть и ограничения - нельзя голосовать за своего представителя и можно отдать не более 20 голосов от одного абонента.

Отметку свыше 500 балов на Евровидение с 2009 года преодолело не так уж и много команд. В 2016 году Джамала получила первое место и получила 543 бала.

В 2017 году Салвадор Собрал из Португалии получил больше всего голосов в истории Евровидение – 758. Однако у представителя Португалии было 376 голосов от зрителей и 382 голоса от жюри.

В том же году 615 балов получил представитель Болгарии Кристиан Козлов.

Нета Барзилай из Израиля в 2018 году получила 529 баллов, группа Maneskin в 2021 году - 524 балла.

И вот новый рекорд от KALUSH Orchestra – 631 балл, из них от зрителей Украина получила рекордные 439 баллов.

Кто из зрителей дал Украине больше всего голосов

KALUSH Orchestra получили от зрителей 439 голосов - и это максимальный рекорд. Больше всего голосов украинцам отдали Польша, Молдова, Латвия и Литва - в общей сумме получилось по 24 балла.

Далее идут Румыния, Исландия, Франция и Германия - по 22 балла суммарно, от жюри и зрителей. 20 баллов дала Португалия. По 19 баллов от Израиля, Кипра и Австралии.

Словения, Хорватия, Грузия, Бельгия и Азербайджан - по 18 баллов. Австрия, Албания – по 17 баллов. По 16 баллов от Черногории, Чешской республики и Армении.

Норвегия и Ирландия отдали Украине по 15 баллов, Сан-Марино - 14 баллов, Швейцария -13 баллов. По 12 баллов от Нидерландов, Швеции, Италии, Великобритании, Финляндии, Испании, Эстонии, Болгарии и Австрии.

10 баллов дали в Греции. По 8 баллов - Мальта и Северная Македония. Меньше всего баллов Украине дала Сербия - 7.

В каких странах голосовали за Украину только телезрители