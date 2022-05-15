ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

KALUSH Orchestra побили рекорд Євробачення за кількістю голосів від глядачів

Новость на русском →
Неділя 15 травня 2022 10:37
KALUSH Orchestra побили рекорд Євробачення за кількістю голосів від глядачів Фото: Як голосували глядачі на Євробачення за KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

KALUSH Orchestra принесли перемогу Україні на Євробачення 2022 і блискуче виступили у фіналі конкурсу. Вся Україна, затамувавши подих, стежила за результатами голосування.

Але український гурт зробив майже неможливе - Kalush Orchestra побили всі рекорди голосування від глядачів Міжнародного конкурсу.

Як голосували за Україну в різних країнах світу – читайте в матеріалі нижче.

Правила голосування

З 1975 року на Євробачення введено правило про 12-бальну систему. Найвищий бал журі кожної країни віддають за своїх фаворитів, а далі 10 балів - другому призеру, 8 - третьому, 7 - четвертому, 6 - п'ятому і так далі.

А в 1997 році до цієї системи додали голосування телеглядачів. Кожна людина в усьому світі має право віддати голос за свого фаворита телефоном або за допомогою смс-повідомлення. Є й обмеження - не можна голосувати за свого представника і можна віддати не більше 20 голосів від одного абонента.

Позначку понад 500 балів на Євробачення з 2009 року подолало не так вже й багато команд. У 2016 році Джамала отримала перше місце та отримала 543 бали.

У 2017 році Салвадор Собрал з Португалії отримав найбільше голосів в історії Євробачення – 758. Однак у представника Португалії було 376 голосів від глядачів і 382 голоси від журі.

У тому ж році 615 балів отримав представник Болгарії Крістіан Козлов.

Нета Барзілай з Ізраїлю у 2018 році отримала 529 балів, група Maneskin у 2021 році - 524 бали.

І ось новий рекорд від KALUSH Orchestra - 631 бал, з них від глядачів Україна отримала рекордні 439 балів.

KALUSH Orchestra побили рекорд Євробачення за кількістю голосів від глядачівХто з глядачів дав Україні найбільше голосів

KALUSH Orchestra отримали від глядачів 439 голосів - і це максимальний рекорд. Найбільше голосів українцям віддали Польща, Молдова, Латвія і Литва - в загальній сумі вийшло по 24 бали.

Далі йдуть Румунія, Ісландія, Франція і Німеччина - по 22 бали сумарно, від журі та глядачів. 20 балів дала Португалія. По 19 балів від Ізраїлю, Кіпру та Австралії.

KALUSH Orchestra побили рекорд Євробачення за кількістю голосів від глядачівСловенія, Хорватія, Грузія, Бельгія та Азербайджан - по 18 балів. Австрія, Албанія - по 17 балів. По 16 балів від Чорногорії, Чеської Республіки та Вірменії.

Норвегія та Ірландія віддали Україні по 15 балів, Сан-Марино - 14 балів, Швейцарія -13 балів. По 12 балів від Нідерландів, Швеції, Італії, Великобританії, Фінляндії, Іспанії, Естонії, Болгарії та Австрії.

10 балів дали в Греції. По 8 балів - Мальта і Північна Македонія. Найменше балів Україні дала Сербія - 7.

KALUSH Orchestra побили рекорд Євробачення за кількістю голосів від глядачівУ яких країнах голосували за Україну тільки телеглядачі

  • Швеція
  • Нідерланди
  • Італія
  • Великобританія
  • Фінляндія
  • Іспанія
  • Естонія
  • Болгарія
  • Австрія
  • Греція
  • Мальта
  • Північна Македонія
  • Сербія

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що KALUSH Orchestra закликали зі сцени Євробачення врятувати Україну і Маріуполь прямо зараз.

І варто відзначити, що організатори Євробачення не стали дискваліфікувати Україну за заклики зі сцени й ми пояснювали чому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Евровидение 2022 KALUSH
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність