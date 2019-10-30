Калифорнию накрыл самый мощный пожар в истории: впечатляющие видео

Пожар в Калифорнии добрался до дорогих особняков
В Калифорнии продолжают бушевать мощные пожары. Бедствие уже успели окрестить самым масштабным пожаром за всю историю штата. Более двух миллионов людей остались без света из-за повреждения кабелей, а сотни тысяч, спасаясь вынуждены покидать свои дома.
В сети публикуют впечатляющие видео, на которых безжалостный огонь уничтожает все на своем пути. Некоторые люди, видя что огонь подошел вплотную к их жилищам, пытаются тушить пожар из шлангов для полива.
Пожар в Калифорнии (скрин видео)
В штате объявлено чрезвычайное положение. Спасатели неустанно пытаются с самолетов ликвидировать возгорание, но из-за порывистого ветра до 38 метров в секунду огонь распространяется все дальше.
Пожар в Калифорнии (видео: YouTube/On Demand News)
Пожар в Калифорнии (видео: YouTube/TheUgurbado)
Возгорание, которое началось неподалеку музея Getty Center на покрытых кустарниках холмах. Пожар добрался до дороги особняков, жители которых вынуждены покинуть свою недвижимость.
Пожар в Калифорнии (видео: YouTube/NowThis News)
Известно, что дом покинул Арнольд Шварценеггер, "Терминатор" и экс-губернатор штата и многие другие зведы Голливуда.
Пожар в Калифорнии (видео: YouTube/DOBRINICH CHANNEL)