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В Киеве на ходу загорелся троллейбус: салон был полон пассажиров (видео)

STYLERПроисшествия    17.10.2019 - 17:32
В Киеве на ходу загорелся троллейбус: салон был полон пассажиров (видео)
Троллейбус в Киеве загорелся на ходу (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве среди белого дня вспыхнул троллейбус

В Киеве днем 17 октября во время движения загорелся троллейбус №28, который курсирует между Лукьяновкой и Виноградарем. Возгорание было такой силы, что на место пришлось вызывать ГСЧС и медиков скорой помощи. Фото и видео опубликовал ресурс Киев Оперативный.

Инцидент произошел в 15:00. Сообщается, что в это время на борту находилось около 40 пассажиров.

Водитель остановил троллейбус и попытался потушить его самостоятельно при помощи огнетушителей и воды, которую он выплескивал на огонь из пластиковой бутылки.

Троллейбус в Киеве загорелся на ходу (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Но попытки были безуспешными, даже несмотря на то, что к водителю присоединились автомобилисты проезжающие мимо.

К сожалению, самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, поэтому на место приехали спасатели, которые и потушили троллейбус. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Троллейбус в Киеве загорелся на ходу (видео: YouTube/Киев Оперативный)

На инцидент отреагировали и в пресс-службе Киевпасстранса.

"На место вызваны оперативные группы пожарных, полиции и службы безопасности компании. В случае экспертная группа устанавливает причины возгорания. К счастью, никто из людей не пострадал. Ждем выводов экспертизы", - написали в пресс-службе.

В Киеве на ходу загорелся троллейбус: салон был полон пассажиров (видео)

Троллейбус в Киеве загорелся на ходу (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

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