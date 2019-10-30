В Украине может появиться один номер для пожарных, скорой и полиции: подробности

В Украине создадут систему 112 (фото: facebook.com/ednomer)

Единый сервис для вызова скорой, полиции, пожарных и газовой службы скоро может заработать в Украине

В Украине может появится единый номер для всех экстренных служб. По крайней мере, такое обязательство страна взяла на себя, когда подписывала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Когда это произойдет, и как будет работать система - в материале Styler.

Стоит отметить, что попытка внедрить подобную инновацию уже была - единый номер "112" планировали ввести к началу футбольного чемпионата "Евро-2012". Но тогда инициатива не увенчалась успехом, пишет Сегодня.

Единый номер для экстренных служб, согласно обязательствам перед ЕС, должен появиться до 2021 года. Система должна стать центром быстрого реагирования, которая объединит все существующие службы (101, 102, 103 и 104).

Система 112 предполагает, что все управление будет осуществляться из единого центра и одновременно. Сейчас, если полиция выезжает на вызов, отдельный вызов делается и в скорую. Единый центр позволит сэкономить время и спасти больше жизней.

В Украине создадут систему 112 (фото: facebook.com MNS.GOV.UA)

К слову, недавнее соцопроса подтвердило, что около трети украинцев теряются, не зная номера экстренных служб.

Система также позволит подключить к себе камеры видеонаблюдения, установленные на улицах. Это успешно работает в европейских странах. К примеру, если камера фиксирует вспышку огня, информация сразу передается на центральный пульт. В Украине камеры только постфактум позволяют раскрывать преступления.

Стоит отметить, что в Украине номер 112 работает, но с него вас перенаправляют лишь в пожарно-спасательную службу.

Кроме того, в Европе осталось лишь пять стран, у которых нет единого номера (Босния и Герцеговина, Македония, Беларусь, Армения и Украина). Даже Молдова год назад перешла на единый номер.

По примерным оценкам, полноценное внедрение системы в Украине может стоить около 70 млн долларов. А эксперты утверждают, что для создания полноценной рабочей службы понадобится не менее трех лет.