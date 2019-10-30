Каліфорнію накрила найпотужніша пожежа в історії: вражаючі відео

Пожежа в Каліфорнії (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Каліфорнії добралася до дорогих особняків

У Каліфорнії продовжують бушувати потужні пожежі. Лихо вже встигли охрестити найбільш масштабною пожежею за всю історію штату. Більше двох мільйонів людей залишилися без світла через пошкодження кабелів, а сотні тисяч, рятуючись, змушені залишати свої будинки.

У мережі публікують вражаючі відео, на яких безжалісний вогонь знищує все на своєму шляху. Деякі люди, бачачи що вогонь підійшов впритул до їхніх осель, намагаються гасити пожежу з шлангів для поливу.

Пожежа в Каліфорнії (скрін відео)

У штаті оголошено надзвичайний стан. Рятувальники невпинно намагаються з літаків ліквідувати вогонь, але через поривчастий вітер до 38 метрів на секунду вогонь поширюється все далі.

Пожежа в Каліфорнії (відео: YouTube/News On Demand)

Пожежа в Каліфорнії (відео: YouTube/TheUgurbado)

Загоряння почалося неподалік музею Getty Center на покритих чагарниках пагорбах. Пожежа добралася до дороги особняків, мешканці яких змушені покинути свою нерухомість.

Пожежа в Каліфорнії (відео: YouTube/NowThis News)

Відомо, що будинок покинув Арнольд Шварценеггер, "Термінатор" і екс-губернатор штату і багато інших зірок Голлівуду.

Пожежа в Каліфорнії (відео: YouTube/DOBRINICH CHANNEL)