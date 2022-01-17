Календарь церковных праздников и постов на февраль 2022: нас ждет много важных и интересных дат

Февраль 2022 года будет богат важными церковными датами, среди них двунадесятый праздник (один из важнейших после Пасхи) - Сретение Господне, Вселенская родительская суббота и конечно же - начало любимой всеми Масленицы.
Какие праздники будем отмечать в феврале 2022 года - читайте ниже в материале Styler.
Согласно календарю строгих постных дней в последний месяц зимы нет, ведь Великий предпасхальный пост начнется только 7 марта.
Все самые важные праздники февраля 2022
1 февраля - Преподобного Макария Великого;
3 февраля - Преподобного Максима-исповедника;
4 февраля - День Святого апостола Тимофея;
6 февраля - Преподобной Ксении;
7 февраля - День иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого;
12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоана Златоуста;
13 февраля - Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия;
14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (продлится по 20 февраля);
15 февраля - Сретение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа;
18 февраля - Святителя Феодосия Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божей матери;
20 февраля - День Святого Парфения. Неделя про блудного сына;
25 февраля - Иверской иконы Божей Матери;
26 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота;
27 февраля - День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского);
28 февраля - День Виленской иконы Божией Матери. Начало масленичной недели. Сырная сплошная седмица (продлится по 6 марта).