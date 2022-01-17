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Календарь церковных праздников и постов на февраль 2022: нас ждет много важных и интересных дат

Автор: Светлана Мащенко

Февраль 2022 года будет богат важными церковными датами, среди них двунадесятый праздник (один из важнейших после Пасхи) - Сретение Господне, Вселенская родительская суббота и конечно же - начало любимой всеми Масленицы.

Какие праздники будем отмечать в феврале 2022 года - читайте ниже в материале Styler.

Согласно календарю строгих постных дней в последний месяц зимы нет, ведь Великий предпасхальный пост начнется только 7 марта.

Все самые важные праздники февраля 2022

  • 1 февраля - Преподобного Макария Великого;
  • 3 февраля - Преподобного Максима-исповедника;
  • 4 февраля - День Святого апостола Тимофея;
  • 6 февраля - Преподобной Ксении;
  • 7 февраля - День иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого;
  • 12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоана Златоуста;
  • 13 февраля - Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия;
  • 14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (продлится по 20 февраля);
  • 15 февраля - Сретение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа;
  • 18 февраля - Святителя Феодосия Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божей матери;
  • 20 февраля - День Святого Парфения. Неделя про блудного сына;
  • 25 февраля - Иверской иконы Божей Матери;
  • 26 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота;
  • 27 февраля - День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского);
  • 28 февраля - День Виленской иконы Божией Матери. Начало масленичной недели. Сырная сплошная седмица (продлится по 6 марта).

Ранее мы писали, сколько выходных, рабочих и праздничных дней нас ждет в феврале 2022 года.

Также стало известно, когда будем праздновать Пасху 2022 по православному и католическому календарю.

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