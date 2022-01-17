Календарь церковных праздников и постов на февраль 2022: нас ждет много важных и интересных дат

Февраль 2022 года будет богат важными церковными датами, среди них двунадесятый праздник (один из важнейших после Пасхи) - Сретение Господне, Вселенская родительская суббота и конечно же - начало любимой всеми Масленицы.

Какие праздники будем отмечать в феврале 2022 года - читайте ниже в материале Styler .

Согласно календарю строгих постных дней в последний месяц зимы нет, ведь Великий предпасхальный пост начнется только 7 марта.

Ранее мы писали, сколько выходных, рабочих и праздничных дней нас ждет в феврале 2022 года.

Также стало известно, когда будем праздновать Пасху 2022 по православному и католическому календарю.