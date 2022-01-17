Календар церковних свят і постів на лютий 2022: нас чекає багато важливих і цікавих дат

Лютий 2022 року буде багатий важливими церковними датами, серед них двунадесяте свято (одне з найважливіших після Великодня) - Стрітення Господнє, Вселенська батьківська субота і звичайно ж - початок улюбленої всіма Масляної.

Які свята відзначатимемо в лютому 2022 року - читайте нижче в матеріалі Styler .

Згідно з календарем строгих пісних днів в останній місяць зими немає, адже Великий передвеликодній піст почнеться тільки 7 березня.

Раніше ми писали, скільки вихідних, робочих і святкових днів нас чекає в лютому 2022 року.

Також стало відомо, коли святкуватимемо Великдень 2022 за православним і католицьким календарем.