Праздники и выходные в феврале 2022: появился календарь на этот уникальный месяц

Февраль один из немногих месяцев в году, у котором у нас нет дополнительных дней для отдыха, то есть государственных выходных. Зато нас ждут такие важные и особенные праздники, как Китайский Новый год, День святого Валентина, Сретение Господне, неделя Масленицы и многие другие.