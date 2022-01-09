Праздники и выходные в феврале 2022: появился календарь на этот уникальный месяц
Фото: Праздники и выходные в феврале 2022 (pixabay.com)
Февраль один из немногих месяцев в году, у котором у нас нет дополнительных дней для отдыха, то есть государственных выходных. Зато нас ждут такие важные и особенные праздники, как Китайский Новый год, День святого Валентина, Сретение Господне, неделя Масленицы и многие другие.
Сколько будет выходных и рабочих дней, все праздники последнего месяца зимы - читайте ниже в нашем материале Styler.
В феврале 2022 года будет 28 дней, так как этот год не високосный.
Украинцев ждет 20 рабочих дней и 8 выходных.
Выходными будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.
Все праздники в феврале 2022:
- 1 февраля - Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета
- 2 февраля - День сурка
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля - Международный день бармена
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
- 11 февраля - Всемирный день больного
- 13 февраля - Всемирный день радио
- 14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика
- 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств
- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
- 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля - Международный день родного языка
- 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
- 25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
- 28 февраля - начало Масленицы (до 6 марта)
Ранее сообщалось, когда мы будем праздновать Пасху по православному и католическому календарю 2022.