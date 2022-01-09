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Праздники и выходные в феврале 2022: появился календарь на этот уникальный месяц

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Воскресенье 09 января 2022 10:53
Праздники и выходные в феврале 2022: появился календарь на этот уникальный месяц Фото: Праздники и выходные в феврале 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Февраль один из немногих месяцев в году, у котором у нас нет дополнительных дней для отдыха, то есть государственных выходных. Зато нас ждут такие важные и особенные праздники, как Китайский Новый год, День святого Валентина, Сретение Господне, неделя Масленицы и многие другие.

Сколько будет выходных и рабочих дней, все праздники последнего месяца зимы - читайте ниже в нашем материале Styler.

В феврале 2022 года будет 28 дней, так как этот год не високосный.

Украинцев ждет 20 рабочих дней и 8 выходных.

Выходными будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Все праздники в феврале 2022:

  • 1 февраля - Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета
  • 2 февраля - День сурка
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля - Международный день бармена
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 13 февраля - Всемирный день радио
  • 14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика
  • 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
  • 25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
  • 28 февраля - начало Масленицы (до 6 марта)

Ранее сообщалось, когда мы будем праздновать Пасху по православному и католическому календарю 2022.

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