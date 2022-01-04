Пасха 2022: когда будем праздновать по православному и католическому календарю

Дата Пасхи является подвижной и высчитывается по лунному календарю. Она может выпадать в интервале с 4 апреля по 8 мая, в зависимости от чего Пасху называют "ранней" или "поздней".

Когда отпразднуем Воскресение Христово в 2022-м году - читайте ниже в материале Styler .

Даты Пасхи 2022

По православному календарю Пасха будет праздноваться 24 апреля. Поскольку это всегда воскресенье, понедельник 25-го будет выходным днем.

Католическая Пасха будет отмечаться неделей раньше, то есть 17 апреля.

Вычислить дату православной Пасхи можно по православному календарю. Для этого нужно знать, когда первое полнолуние после дня весеннего равноденствия 21 марта. Пасха отмечается в первое воскресенье после этого.

Если же эта дата совпадает с еврейским праздником Песах, ее переносят еще на неделю.

Когда будем праздновать Пасху до 2030 года по православному календарю