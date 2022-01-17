Календарь церковных праздников и постов на февраль 2022: нас ждет много важных и интересных дат
Фото: Праздники на февраль 2022 по церковному календарю (pixabay.com)
Февраль 2022 года будет богат важными церковными датами, среди них двунадесятый праздник (один из важнейших после Пасхи) - Сретение Господне, Вселенская родительская суббота и конечно же - начало любимой всеми Масленицы.
Какие праздники будем отмечать в феврале 2022 года - читайте ниже в материале Styler.
Согласно календарю строгих постных дней в последний месяц зимы нет, ведь Великий предпасхальный пост начнется только 7 марта.
Все самые важные праздники февраля 2022
- 1 февраля - Преподобного Макария Великого;
- 3 февраля - Преподобного Максима-исповедника;
- 4 февраля - День Святого апостола Тимофея;
- 6 февраля - Преподобной Ксении;
- 7 февраля - День иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого;
- 12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоана Златоуста;
- 13 февраля - Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия;
- 14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (продлится по 20 февраля);
- 15 февраля - Сретение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа;
- 18 февраля - Святителя Феодосия Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божей матери;
- 20 февраля - День Святого Парфения. Неделя про блудного сына;
- 25 февраля - Иверской иконы Божей Матери;
- 26 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота;
- 27 февраля - День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского);
- 28 февраля - День Виленской иконы Божией Матери. Начало масленичной недели. Сырная сплошная седмица (продлится по 6 марта).
Ранее мы писали, сколько выходных, рабочих и праздничных дней нас ждет в феврале 2022 года.
Также стало известно, когда будем праздновать Пасху 2022 по православному и католическому календарю.