ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Календар церковних свят і постів на лютий 2022: нас чекає багато важливих і цікавих дат

Новость на русском →
Понеділок 17 січня 2022 07:02
Календар церковних свят і постів на лютий 2022: нас чекає багато важливих і цікавих дат Фото: Свята на лютий 2022 за церковним календарем (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лютий 2022 року буде багатий важливими церковними датами, серед них двунадесяте свято (одне з найважливіших після Великодня) - Стрітення Господнє, Вселенська батьківська субота і звичайно ж - початок улюбленої всіма Масляної.

Які свята відзначатимемо в лютому 2022 року - читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з календарем строгих пісних днів в останній місяць зими немає, адже Великий передвеликодній піст почнеться тільки 7 березня.

Всі найважливіші свята лютого 2022

  • 1 лютого - Преподобного Макарія Великого;
  • 3 лютого - Преподобного Максима-Сповідника;
  • 4 лютого - День Святого апостола Тимофія;
  • 6 лютого - Преподобної Ксенії;
  • 7 лютого - День ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі". Священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького;
  • 12 лютого - Собор Вселенських вчителів і святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста;
  • 13 лютого - безсрібники мученики Кир і Іоанн і з ними мучениці Афанасія і дочки її: Феодотія, Феоктиста і Євдоксія;
  • 14 лютого - седмиця митаря і фарисея (триватиме по 20 лютого);
  • 15 лютого - Стрітення Господнє і Спаса нашого Ісуса Христа;
  • 18 лютого - Святителя Феодосія Чернігівського, Єлецько-Чернігівської ікони Божої Матері;
  • 20 лютого - День Святого Парфенія. Тиждень про блудного сина;
  • 25 лютого - Іверської ікони Божої Матері;
  • 26 лютого - Вселенська батьківська (м'ясопусна) субота;
  • 27 лютого - День Святого рівноапостольного Кирила (словенського);
  • 28 лютого - День Віленської ікони Божої Матері. Початок Масляного тижня. Сирна суцільна седмиця (триватиме по 6 березня).

Раніше ми писали, скільки вихідних, робочих і святкових днів нас чекає в лютому 2022 року.

Також стало відомо, коли святкуватимемо Великдень 2022 за православним і католицьким календарем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді
Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді