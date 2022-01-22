Календар свят і вихідних на лютий 2022: скільки будемо відпочивати і що відзначати

Лютий - найкоротший місяць в році, в ньому всього 28 днів. У високосний рік - 29 днів. Додаткових вихідних цього місяця не буде, але буде багато цікавих дат і свят – Китайський Новий рік, День Святого Валентина, Масляна та інші.

Скільки будемо відпочивати в лютому і які свята відзначати - читайте в Styler нижче.