ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы самые благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году: сохраните этот список

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 17:15
Названы самые благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году: сохраните этот список Фото: Названы самые удачные и самые опасные даты в 2022 году (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на 2022 год обещает, что год Тигра станет продуктивным и насыщенным. В жизни людей возможны кардинальные перемены и неожиданные события, которые повлияют на многие сферы жизни.

Календарь благоприятных и неблагоприятных дней на 2022 год поможет вам выбрать дату для ответственных мероприятий и избежать неприятностей. Об этом пишет SlovoFraza.

Благоприятные дни в 2022 году

Самыми удачными и энергетически позитивными днями станут зеркальные даты: 01.01, 02.02, 12.02, 22.02, 03.03, 04.04, 05.05, 06.06, 07.07, 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 02.12, 12.12, 22.12.

Стоит отметить, что чем больше в дате двоек – тем больше вероятность магических событий. Каждая дата имеет свое определенное число и имеет свой особенный характер. Но удача в такие дни будет особенно яркой.

Важными датами станут дни равноденствия и солнцестояния. Энергетика Солнца и Луны будет в гармонии, а это отразится на мире положительно.

Равноденствия: 20 марта и 23 сентября

Солнцестояние: 21 июня и 21 декабря

Также благоприятными днями станут периоды выхода планет из ретроградного движения.

Меркурий: 4 февраля, 3 июня, 2 октября

Венера: 29 января

Юпитер: 24 ноября

Сатурн: 23 октября

Уран: 18 января

Нептун: 4 декабря

Плутон: 9 октября

Неблагоприятные дни в 2022 году

Самыми опасными днями в 2022 году станут периоды затмений. Их будет четыре.

Лунные затмения: 16 мая и 8 ноября

Солнечные затмения: 30 апреля и 25 октября

Опасной считается пятница 13 – такая в 2022 году будет всего одна, в мае. Не стоит в этот день заниматься гаданиями, ритуалами, связываться с опасными людьми и обижать незнакомых. Постарайтесь в этот день быть осторожнее.

Также опасными днями станут даты начала ретроградного движения планет:

Меркурий: 14 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря

Марс: 30 октября

Юпитер: 28 июля

Сатурн: 5 июня

Уран: 24 августа

Нептун: 28 июня

Плутон: 29 апреля

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в 2022 году планеты будут ретроградными и как это может повлиять на жизнь людей.

А также мы писали о том, что названа самая мистическая дата в феврале 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрология нумерология
LITE
С приветом из Украины! Топ самых свежих выходов Мадонны, Майли Сайрус и прочих в образах от украинских брендов
С приветом из Украины! Топ самых свежих выходов Мадонны, Майли Сайрус и прочих в образах от украинских брендов