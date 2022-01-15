Названы самые благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году: сохраните этот список

Гороскоп на 2022 год обещает, что год Тигра станет продуктивным и насыщенным. В жизни людей возможны кардинальные перемены и неожиданные события, которые повлияют на многие сферы жизни.

Календарь благоприятных и неблагоприятных дней на 2022 год поможет вам выбрать дату для ответственных мероприятий и избежать неприятностей. Об этом пишет SlovoFraza.

Благоприятные дни в 2022 году

Самыми удачными и энергетически позитивными днями станут зеркальные даты: 01.01, 02.02, 12.02, 22.02, 03.03, 04.04, 05.05, 06.06, 07.07, 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 02.12, 12.12, 22.12.

Стоит отметить, что чем больше в дате двоек – тем больше вероятность магических событий. Каждая дата имеет свое определенное число и имеет свой особенный характер. Но удача в такие дни будет особенно яркой.

Важными датами станут дни равноденствия и солнцестояния. Энергетика Солнца и Луны будет в гармонии, а это отразится на мире положительно.

Равноденствия: 20 марта и 23 сентября

Солнцестояние: 21 июня и 21 декабря

Также благоприятными днями станут периоды выхода планет из ретроградного движения.

Меркурий: 4 февраля, 3 июня, 2 октября

Венера: 29 января

Юпитер: 24 ноября

Сатурн: 23 октября

Уран: 18 января

Нептун: 4 декабря

Плутон: 9 октября

Неблагоприятные дни в 2022 году

Самыми опасными днями в 2022 году станут периоды затмений. Их будет четыре.

Лунные затмения: 16 мая и 8 ноября

Солнечные затмения: 30 апреля и 25 октября

Опасной считается пятница 13 – такая в 2022 году будет всего одна, в мае. Не стоит в этот день заниматься гаданиями, ритуалами, связываться с опасными людьми и обижать незнакомых. Постарайтесь в этот день быть осторожнее.

Также опасными днями станут даты начала ретроградного движения планет:

Меркурий: 14 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря

Марс: 30 октября

Юпитер: 28 июля

Сатурн: 5 июня

Уран: 24 августа

Нептун: 28 июня

Плутон: 29 апреля