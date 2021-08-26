Какую воду пьют киевляне: эксперты исследовали воду из крана в столице

Жители Киева массово жалуются на плохое качество воды. Люди говорят, что вода течет желтая и воняет. А те, кто поставил дома фильтры показывают сколько на них грязи. Качество воды проверили в независимой лаборатории.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Валерия живет в старом доме на Левом берегу Киева. Она не пьет воду из-под крана даже кипяченную. Во всем обвиняет "Киевводоканал". На правом берегу Леонид живет в новом доме и установил фильтры.
Интересно, что в "Киевводоканале" недавно заявили, что их вода чистая настолько, что ее можно пить сырой. Такое заявление вызвало иронию у многих пользователей сети, и они начали публиковать фото грязной воды и грязных фильтров.
На Днепровской водозаборной станции, показали, как они очищают воду. При этом установленным фильтрам уже 60 лет. На станции воду обеззараживают: говорят, все меньше хлором.
При этом на станции говорят, что воду можно пить, а ее желтоватый оттенок - это из-за воды в реках, откуда идет забор, у Днепра и на Десне.
В лаборатории при Минздраве Украины подтвердили, что воду в Десне ухудшилась, но тоже заявили, что ее можно пить. Они также отметили старые ржавые коммуникации.
Журналисты решили проверить качество воды в независимой лаборатории. Воду взяли дома у Валерии и Леонида.
Эксперты отметили, что у Валерии из-под крана в воде есть бактерии.
"Цветность и перманганатная окисляемость. Бактерии, например, там, или на водопроводных трубах отложения плесени, или какого-то грибка", - заявил эксперт.
Образцы воды в новом доме Леонида тоже показали не лучшие результаты.
"Окрашенность. Мутность, марганец и перманганатная окисляемость", - такой вердикт экспертов.
Работники лаборатории говорят о том, что постоянно фиксируют случаи превышения норм вредных веществ в воде. Это происходит во всех районах Киева.
Эксперты исследовали воду из крана в Киеве (видео: YouTube)
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