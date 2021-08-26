Яку воду п'ють кияни: експерти дослідили воду з крана в столиці

Валерія живе в старому будинку на Лівому березі Києва. Вона не п'є воду з-під крана навіть кип'ячену. У всьому звинувачує "Київводоканал". На правому березі Леонід живе в новому будинку і встановив фільтри.

Цікаво, що в" Київводоканалі " нещодавно заявили, що їх вода чиста настільки, що її можна пити сирою. Така заява викликала іронію у багатьох користувачів мережі, і вони почали публікувати фото брудної води і брудних фільтрів.

На Дніпровській водозабірній станції, показали, як вони очищають воду. При цьому встановленим фільтрам вже 60 років. На станції воду знезаражують: кажуть, все менше хлором.

При цьому на станції кажуть, що воду можна пити, а її жовтуватий відтінок - це через воду в річках, звідки йде забір, біля Дніпра і на Десні.

У лабораторії при МОЗ України підтвердили, що вода в Десні погіршилася, але теж заявили, що її можна пити. Вони також згадали старі іржаві комунікації.

Журналісти вирішили перевірити якість води в незалежній лабораторії. Воду взяли вдома у Валерії та Леоніда.

Експерти зазначили, що у Валерії з-під крана у воді є бактерії.

"Кольоровість і перманганатна окислюваність. Бактерії, наприклад, там, або на водопровідних трубах відкладення цвілі, або якогось грибка", - заявив експерт.

Зразки води в новому будинку Леоніда теж показали не найкращі результати.

"Забарвленість. Каламутність, марганець і перманганатна окислюваність", - такий вердикт експертів.

Працівники лабораторії говорять про те, що постійно фіксують випадки перевищення норм шкідливих речовин у воді. Це відбувається у всіх районах Києва.

Експерти досліджували воду з крана в Києві (відео: YouTube)