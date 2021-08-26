Какая рыба опасна: эта информация сохранит вам здоровье

Лосось считается очень полезным продуктом для человека. Это жирная рыба, в которой много жирных кислот омега-3 и полезных веществ.

Однако не весь лосось на самом деле полезен и нужно знать, как отличить разные виды лосося и не навредить своему здоровью - читайте об этом в материале ниже.

Большая часть лосося в торговых точках – это рыба, которая выращена на специальных фермах, а не в дикой природе. Дикий лосось водится в океанах, реках и озерах.

Но лосось очень ценная рыба и поэтому ее стали выращивать на специальных фермах. За последние два десятилетия количество лосося увеличилось с 27 000 до 1 миллиона метрических тонн.

В естественной среде обитания лосось поедает другие живые организмы. На фермах лосося кормят специальным обработанным, жирным и высокопротеиновым кормом. Количество дикого лосося в мире сократилось почти вдвое, а вот на фермах стали выращивать крупную и жирую рыбу.

Питательный состав у таких рыб существенно отличается. У фермерского лосося больше жира, меньше омега-3, намного больше омега-6 и почти в три раза больше насыщенных жиров. И соответственно – больше калорий.

У дикого лосося больше минералов, включая калий, цинк и железо. Также больше полинасыщенных жиров, в частности омега-3

Главные отличия:

Цвет. Дикий лосось питается рачками, крилем – они накапливают пигмент в теле рыбы и придают ей оранжево-розовый цвет. У фермерского лосося есть сероватый оттенок. Однако в последнее время в корм фермерским лососям стали добавлять краситель Е161 кантаксантин.

Вкус. Вкус, текстура и цвет филе тихоокеанского лосося существенно отличается от фермерского.

Антибиотики. На фермах садки для разведения переполнены рыбой и есть риск передачи инфекций. Чтобы не допустить болезни, фермеры регулярно добавляют в корм рыб антибиотики.

Гормоны. Для ускорения роста на фермах нередко применяют гормоны роста. Через 3-4 месяца такая рыба достигает веса в 5 кг, а дикий лосось вырастает до такого веса за год.

Омега-3. У фермерского лосося омега-3 меньше, а вот жира и омега-6 больше. Омега-6 мы и так достаточно получаем с пищей. А переизбыток ведет к воспалениям. В диком лососе намного больше полезного омега-3.

Экология. Фермерские хозяйства производят много отходов и загрязняют окружающую среду. 30% корма, в который входят добавки, антибиотики и гормоны, остаются несъеденными и попадают в пространство.

Опасные вещества. В фермерских лососях могут быть тяжелые металлы, бифениды, диоксины и пестициды.

Как отличить качественный лосось