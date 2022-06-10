В какую погоду надо идти на рыбалку, чтобы точно вернуться с полным садком

Как атмосферное давление влияет на клев

Как пишет Fishub, на смену настроения рыбы влияют больше всего колебания атмосферного давления. Резкие скачки давления приводят к тому, что рыба практически не клюет, особенно, если давление "скачет" вверх.

А лучше всего рыба клюет, когда давление стабильное в течение нескольких дней, или медленно снижается (для некоторых рыб немного и медленно растет).

Дело в том, что рыба очень хорошо чувствует ухудшение погоды и перед ее ухудшением, клев всегда активизируется, а понижающееся давление как раз и прогнозирует нам изменение погоды в худшую сторону - приход циклона, а вместе с ним осадков, ветра и облаков.

Бывалые рыбаки знают, что при снижении (постепенном) атмосферном давлении удачной будет рыбалка на хищников: щуку, налима, окуня, судака и сома. Перед штормом, наступлением холодного фронта, когда давление падает, у них просыпается зверский аппетит.

У каждой рыбы "любимое" давление

Щука - 758-764 мм рт. ст. (не должно быть сильных скачков)

Окунь, судак - 758-762 мм рт. ст. (может падать, расти или не меняться, но значения должны быть в рамках нормы)

Лещ, подлещ - 755-760 мм рт. ст. (хорошо, если значения не меняются или немножечко возрастают)

Карп, карась, линь - 755-765 мм рт. ст. (комфортное давление имеет широкие рамки, именно поэтому карповые рыбы клюют чаще других видов)

Сом, налим - 750-770 мм рт. ст. (нет корреляции с соответствующим значением давления для хорошего клева)

Фото: Щука любит понижение давления и прохладную воду (freepik )

Температура - второй по важности фактор

Практически вся рыба лучше и быстрее переваривает пищу в теплой воде, а значит и питаться она будет чаще, что приведет к лучшему клеву.

Однако при жаре повышается температура воды и у рыбы падает аппетит. Она будет искать более прохладные места, а на поиски еды будет выходить, когда похолодает (то есть с наступлением сумерек). Например, карп - ночная рыба, поэтому активнее будет клевать после захода солнца.

В то же время, когда температура поднялась на несколько градусов после длительного похолодания, вполне можно ожидать активность рыбы. А вот хищника заставляет активнее охотиться понижение температуры.

Вывод можно сделать такой: похолодало - иди на хищника, потеплело - на мирную рыбу.

При какой температуре лучше клюет рыба:

Карась клюет при 12-30 градусах, интенсивно клюет при 19-23. Ловить нужно рано утром или вечером

Щука клюет при 4-23, интенсивно при 13-16. Ловить надо утром, вечером в пасмурную погоду

Лещ клюет при 5-23, интенсивно - 15-18. Ловить - на рассвете, перед заходом солнца, днем, в теплые ночи

Карп клюет при 10-30, интенсивно при 20 градусах. На рассвете, в вечерние зори, теплые ночи

Голавль клюет при 14-20 (одинаково интенсивно) в ясную, тихую погоду

Окунь при 4-21, интенсивно при 12-15 градусах, утром, вечером, в пасмурную погоду

Как еще погода влияет на результат вашей рыбалки

При резком похолодании рыба становится менее активной и прожорливой, уходит на глубину. Поймать ее можно, но спиннинги и удочки надо забрасывать дальше, а наживку лучше брать "повкуснее" - животного происхождения.

Если дует сильный длительный ветер, что влияет на течение, волны, скорее всего рыбалка не удастся. Самым благоприятным будет легкий летний ветерок, создающий рябь на воде - он способен моментально усилить активность рыбы. Можно попасть на "жор" леща и карася после того, как утихнет сильный ветер - тогда рыба начинает искать пищу в воде, которую скаламутили порывы.

В сильную жару рыба становится вялой и теряет аппетит. Однако выход есть: перейти в затененное место и ходите на рыбалку, когда не так жарко - ночью, вечером или рано утром.

Осадки. На клев неблагоприятно действуют сильные ливни, но очень хорошо рыба ловится во время небольшого дождя, когда температура воды снижается, она становится мутной и насыщается кислородом.