В яку погоду треба йти на риболовлю, щоб точно повернутися з повним садком

Спека, дощ, різке похолодання, сильний вітер - всі ці погодні фактори можуть вплинути на результат вашої риболовлі. Але це не головне - найбільше риба реагує на атмосферний тиск. Саме тому досвідчені рибалки завжди звіряються з прогнозом погоди, коли планують йти "по рибу".
За якої погоди і яка риба клює найкраще - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як пише Fishub, на зміну настрою риби впливають найбільше коливання атмосферного тиску. Різкі скачки тиску призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск "скаче" вгору.
А найкраще риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується (для деяких риб трішечки й повільно зростає).
Річ у тім, що риба дуже добре відчуває погіршення погоди та перед її погіршенням, клювання завжди активізується, а знижується тиск якраз і прогнозує нам зміну погоди в гіршу сторону - прихід циклону, а разом з ним опадів, вітру і хмар.
Бувалі рибалки знають, що при зниженні (поступовому) атмосферному тиску вдалою буде рибалка на хижаків: щуку, миня, окуня, судака і сома. Перед штормом, настанням холодного фронту, коли тиск падає, у них прокидається звірячий апетит.
Фото: Щука любить зниження тиску й прохолодну воду (freepik)
Практично вся риба краще і швидше перетравлює їжу в теплій воді, а значить і харчуватися вона буде частіше, що приведе до кращого клювання.
Проте при спеці підвищується температура води і у риби падає апетит. Вона шукатиме прохолодніші місця, а на пошуки їжі виходитиме, коли похолодає (тобто з настанням сутінків). Наприклад, короп - нічна риба, тому активніше клюватиме після заходу сонця.
Водночас, коли температура піднялася на кілька градусів після тривалого похолодання, цілком можна очікувати активність риби. А от хижака змушує активніше полювати зниження температури.
Висновок можна зробити такий: похолодало - йди на хижака, потепліло - на мирну рибу.
При різкому похолоданні риба стає менш активною і ненажерливою, йде на глибину. Зловити її можна, але спінінги та вудки треба закидати далі, а наживку краще брати "посмачніше" - тваринного походження.
Якщо дме сильний тривалий вітер, що впливає на течію, хвилі, швидше за все рибалка не вдасться. Найсприятливішим буде легкий літній вітерець, що створює брижі на воді - він здатний моментально посилити активність риби. Можна потрапити на "жор" ляща та карася після того, як вщухне сильний вітер - тоді риба починає шукати поживу у воді, яку скаламутили пориви.
В сильну спеку риба стає млявою і втрачає апетит. Однак вихід є: перемістіться в затінене місце й ходіть на риболовлю, коли не так жарко - вночі, ввечері або рано вранці.
Опади. На клювання несприятливо діють сильні зливи, але дуже добре риба ловиться під час невеликого дощу, коли температура води знижується, вона стає мутною і насичується киснем.
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