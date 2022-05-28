Никогда не делайте этого на рыбалке: не будет ни клева, ни улова

С начала июня на большинстве украинских рек, озер, прудов, заливов, водохранилищ разрешена рыбная ловля. Ценители этого вида отдыха пересказывают из поколения в поколение главные "заповеди настоящего рыбака", которые не только помогут вернуться домой с уловом, но и продемонстрируют, что вы настоящий "ас" в этом деле.

Что нельзя делать во время рыбалки - читайте ниже в нашем материале.

Правило № 1. Никогда не берите рыбу на рыбалку

Бывалые рыбаки знают - рыба взятая с собой - клева не видать. И здесь речь о рыбе в любом виде: консервы, вяленая рыбка к пиву, рыбные палочки, килька в томате...

Если вы начинающий рыбак, и едете на рыбалку с кем-то из "бывалых", не совершайте эту ошибку - не берите с собой рыбу. Иначе именно вы будете виноваты в отсутствии клева.

Правило № 2. Сохраняйте тишину

Удивительно, что сбор грибов назвали тихой охотой. Вот в лесу сколько ни аукай - грибы не сбегут. А рыба - сбежит. Кричать, топать-гупать, включать музыку - не лучшая идея для рыбалки.

Если на шумной реке (из-за течения, различных катеров, водных мотоциклов) рыба и адаптирована к шуму, то на пруду любой шум рыбу только будет пугать.

Правило № 4. Уважайте соседа

Запомните: всегда снимайте колокольчики, трещалки и прочие сигнализаторы клева со спиннингов, когда тянете рыбу. На этот звон сбежится половина рыбаков на берегу, думая, что клюет у них. Вы же приехали рыбу ловить, а не проклятия собирать.

И еще: если идете мимо чужого "прута", что заклевал, а владелец где-то замешкался и не бежит, вытащите, а улов отдайте хозяину спиннинга. Никаких претензий и споров на право собственности. Если же сорвалось, то сорвалось.

Нельзя помогать соседу в случае, если не знаете, как правильно обходиться с его снастью. Напутаете лески, будет и вам неудобно и владельцу спиннинга неприятно.

Правило № 5. Никакого "моего места"

На побережье нет "вашего места". Пусть вы его и расчистили и прикормили, и обустроили. Если пришли рыбачить, а ваше место занято, не надо устраивать разборок. Займите другое место - у настоящего профессионала будете клевать везде. А в следующий раз придите на рыбалку чуть раньше, опередив вероятных конкурентов.

Правило № 6. Не отпускайте первую рыбу

Нельзя выпускать первую пойманную рыбу. Это примета того, что клева и ловли сегодня не будет. Даже если поймали малька крупной рыбы и вам ее жалко, выпускать нельзя. Конечно же эта примета не касается спортивной рыбалки, где выпускать рыбу - первое правило.

Правило № 7. Уважайте природу

Всегда убирайте после себя, когда едете домой. Не оставляйте мусор, не бросайте в воду окурки, бутылки и так далее. Будьте бережными к природе и думайте о тех рыбаках, что придут на это место после вас.