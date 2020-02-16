На какой стороне ты? Ани Лорак устроила интересный опрос и опубликовала горячее фото

Ани Лорак впечатлила глубоким декольте
Ани Лорак снова удивила поклонников необычным образом. В этот раз критики в сторону исполнительницы было значительно меньше, нежели обычно. К тому же, подписчиков увлек необычный опрос, который исполнительница опубликовала в соцсети Instagram.
"Есть только один вопрос. На какой стороне играешь ты?" - подписала снимок Ани Лорак. На фото певица позирует с распущенными волосами и броским мейкапом. Часть лица при этом находится в тени.
Большая часть подписчиков решила поддержать беседу с исполнительницей. Фанаты принялись живо отвечать на вопрос Ани Лорак. Были и те, кто отметил, что у певицы печальный взгляд:
скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)