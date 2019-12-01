Ани Лорак довели до слез в Киеве: расплакалась прямо на сцене

Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Исполнительница впечатлительно отреагировала, когда украинцы взорвались овациями

Популярная исполнительница Ани Лорак, которая активно гастролирует по России, на этот раз приехала с концертом в Киев. Украинцы довели артистку до слез и впечатлительная Лорак расплакалась прямо на сцене.

29 ноября для съемки в новогоднем концерте, которые проходили в Национальной опере Украины для телеканала Интер "Главная елка страны", Ани Лорак приехала в Киев. Концерт покажут украинцам в новогоднюю ночь - 31 декабря.

Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

За вечер артистка сменила два наряда: сначала она была в черном платье с пайетками и вырезом до бедра, а после - в наряде в стиле 80-х - зеленой блузке с широкими плечами и шортах с завышенной талией.

Ани Лорак растрогала украинцев своим исполнением. Зал аплодировал стоя в течение нескольких минут из-за чего певица не выдержала и расплакалась.

"Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания. С Новым годом!", - пожелала своим поклонникам артистка.