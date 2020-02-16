На якій стороні ти? Ані Лорак влаштувала цікавий опитування і опублікувала гаряче фото

Ані Лорак вразила глибоким декольте
Ані Лорак знову здивувала шанувальників незвичайним образом. Цього разу критики в бік виконавиці було значно менше, ніж зазвичай. До того ж, підписників захопило незвичайне опитування, яке співачка опублікувала у соцмережі Instagram.
"Є тільки одне питання. На якій стороні граєш ти?" - підписала знімок Ані Лорак. На фото співачка позує з розпущеним волоссям і помітним мейкапом. Частина обличчя при цьому знаходиться в тіні.
Велика частина підписників вирішила підтримати бесіду з виконавицею. Фанати почали жваво відповідати на питання Ані Лорак. Були й ті, хто зазначив, що у співачки сумний погляд:
скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)