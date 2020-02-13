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Кто это? Известную украинскую певицу из-за пластики не узнали фанаты (фото)

STYLERПерсоны    13.02.2020 - 21:57
Кто это? Известную украинскую певицу из-за пластики не узнали фанаты (фото)
Ани Лорак (коллаж: РБК-Украина)

Ани Лорак разочаровала фанатов из-за пластики

Известную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали фанаты из-за большого количества пластических операций и редактирования фотографий. Поклонники артистки обвинили ее в том, что певица увлеклась пластикой, из-за чего потеряла собственную индивидуальность.

Фанаты в большом количестве стали комментировать свежий снимок Ани Лорак в социальной сети Instagram. Причиной того стал неузнаваемый вид певицы. Многие отметили, что артистка выглядит как Ким Кардашьян или Таисия Повалий.

Кто это? Известную украинскую певицу из-за пластики не узнали фанаты (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники артистки обратили внимание не только на привлекательный внешний вид, но и на массу изменений, которые произошли во внешности исполнительницы за последнее время:

  • Интересно сколько уже пластики сделано?
  • Такой закос под Кардашьян. Всю индивидуальность потеряла.
  • Уже и не Ани, уже и не Лорак.
  • Кто это, Повалий?
  • Блин, скоро Лорак будет не Лорак... Если бы не было подписано что А. Лорак, не узнала бы. Вы и так очень красивая, зачем эти изменения???
  • Индивидуальность вообще растеряла, одна из миллионов.
  • Вы красивая и без фотошопа, когда естественное фото, оно более живое и интересное. А так все на одно лицо.

Под публикацией артистки больше всего лайков собрали гневные комментарии о злоупотреблении пластикой.

Скриншоты (instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее популярная украинская исполнительница Ани Лорак неприятно удивила фанатов. Звезда привела свою дочь на мюзикл, однако не позаботилась о том, чтобы тепло одеть 8-летнюю Софию. Соответствующий снимок опубликован в соцсети Instagram.

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