Какой будет главная новогодняя елка в Украине

Новогодние праздники (фото: РБК-Украина)

Тематика новогодних праздников - "сказочный лес"

В Киеве начали подготовку к Новому году. Организаторы новогоднего гуляния на Софийской площади рассказали, какой будет главная елка страны, и показали ее проект.

Жителей Киева и гостей столицы решили удивить, поэтому новогодняя елка будет самой необычной за последние годы. Тематикой новогодних праздников выбрали "сказочный лес". Об этом сообщает "Сегодня".

В основании елки будет стоять большой пень. При этом сама елка будет искусственной. Внутри пенька будут доступны различные фотозоны и активности. Площадь пенька составит 34 метра, а его диметр - примерно 10 метров.

Попасть в сказочный пенек можно будет через большие двери. А для того, чтобы выйти, необходимо будет спустится по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошка, а из них – выглядывать совы.

Для новогодней елки пень будет служить основанием. При этом на саму елку нацепят специальную звезду. Высота конструкции с елкой будет достигать до 31 метра. И это будет самая высокая елка на Софийской площади.

Проект новогодней елки (фото: segodnya.ua)

Праздничное дерево также украсят разными игрушками и лампочками, которые будут в виде свечей. Организаторы подчеркнули, что новогодние праздники полностью зависят от ситуации с COVID-19.

Если массовые гуляния в Киеве будут запрещены, то попасть в пень не получится. Вокруг елки будет находится пять фотозон. Там будут установлены искусственные елки от 8 до 10 метров. Каждая их них будет с разными лесными героями.

Стоит отметить, новогодняя елка также будет установлена и на Контрактовой площади, ее украсят элементами Петриковской росписи.

Напомним, в октябре у украинцев будет дополнительный выходной день.

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