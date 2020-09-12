Каникулы в Украине в 2020-2021 учебном году: полный график отдыха школьников

Украинцам рассказали, когда у школьников будут каникулы
В Украине началось обучение в школах и был составлен рекомендованный график каникул. Каждая школа вправе сдвигать даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.
Как отмечают в министерстве образования и науки Украины, каникулы у школьников должны быть в каждом квартале. Длительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение – летние каникулы.
Первый семестр – с 1 сентября по 24 декабря 2020 года
Второй семестр – с 11 января по 28 мая 2021 года
В министерстве составили график рекомендованных каникул на этот учебный год:
Также для школьников установлены дополнительные выходные дни, в связи с государственными праздниками:
25 декабря – Католическое Рождество
8 марта – Международный Женский день
1 мая – День труда
2 и 3 мая 2021 года – Пасха
9 мая – День победы
Кроме того, ранее мы писали о том, что школьники могут получить дополнительные каникулы в связи с местными выборами в Украине 25 октября.
Также ранее мы сообщали о том, что в МОН разрешила школам самостоятельно переносить каникулы и вводить карантин.