День учителя и дополнительный выходной: праздники октября и сколько будем отдыхать

Выходные и праздники в октябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В октябре 2020 у украинцев будет дополнительный выходной день

Октябрь 2020 подарит нам дополнительный выходной в середине недели, а в начале месяца мы будем поздравлять любимых учителей с их профессиональным праздником.

Какие еще праздники и памятный дни, сколько выходных и рабочих дней ждет нас в эпицентре осени - читайте в материале Styler.

Дополнительным выходным станет 14 октября - День защитника Украины. Эта дата является официальным выходным, и в 2020 году она выпадает на среду. Кроме того, в этот день по православному календарю большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы, а также день казачества.

Всего в октябре будет 10 выходных и соответственно 21 рабочий день. Отдыхать будем 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31 октября.

Кроме того, в октябре мы будем переводить время на час назад. Сделать это нужно в ночь с субботы на воскресенье 25 октября.

День учителя традиционно празднуют в первое воскресенье октября. В этом году - это 4 число, но все привыкли поздравлять педагогов в пятницу. Сделать это нужно будет в этом году 2 октября.

31 октября нас ждет еще один замечательный праздник - Хэллоуин. Он не так давно в нашей жизни, но для многих стал уже традиционным.

Выходные и рабочие дни октября (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники октября 2020

1 октября - Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства.

2 октября - Международный день ненасилия, Всемирный день улыбки, Международный день социального педагога.

3 октября - Всемирный день трезвости.

4 октября - День учителя в Украине, Всемирный день животных.

5 октября - Всемирный день учителя, Всемирный день архитектора, Международный день врача.

8 октября - День юриста Украины, Всемирный день зрения.

9 октября - День риэлтора в Украине, Всемирный день почты.

10 октября - Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии Украины, а также Европейский день борьбы против смертной казни.

11 октября - Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, День художника в Украине, День работника СЭС Украины.

12 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, День кадрового работника.

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, Всемирный день стандартов.

15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди, Международный день белой трости (День слепых), Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин, День памяти жертв выкидышей и детской смертности.

16 октября - Всемирный день анестезиолога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день хлеба, День шефа и День аллерголога.

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, День работников целлюлозно-бумажной промышленности в Украине.

18 октября - День работника пищевой промышленности, Всемирный день конфет.

20 октября - Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, Международный день повара и авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с остеопорозом.

22 октября - Международный день людей с нарушениями речи, Международный день без бумаги.

23 октября - День рекламиста.

24 октября - День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день борьбы женщин за мир.

25 октября - День автомобилиста, Международный день тещи, День маркетолога, День рождения Национального союза художников Украины.

26 октября - Международный день школьных библиотек.

27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия.

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день анимации.

29 октября - День военного финансиста Украины, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день псориаза.

31 октября - Хэллоуин, Международный день Черного моря, Всемирный день городов, Международный день экономии.

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