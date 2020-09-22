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Якою буде головна новорічна ялинка в Україні

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 20:51
Якою буде головна новорічна ялинка в Україні
Новорічні свята (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Тематика новорічних свят - "казковий ліс"

У Києві почали підготовку до Нового року. Організатори новорічного гуляння на Софійській площі розповіли, якою буде головна ялинка країни, і показали її проєкт.

Мешканців Києва та гостей столиці вирішили здивувати, тому новорічна ялинка буде самою незвичайною за останні роки. Тематикою новорічних свят обрали "казковий ліс". Про це повідомляє "Сьогодні".

На підставі ялинки буде стояти великий пень. При цьому сама ялинка буде штучною. Всередині пенька будуть доступні різні фотозоны і активності. Площа пенька складе 34 метри, а його діаметр - приблизно 10 метрів.

Потрапити в казковий пеньок можна буде через великі двері. А для того, щоб вийти, необхідно буде спуститься по спеціальній драбині. У пеньку будуть відкриватися віконця, а з них – визирати сови.

Для новорічної ялинки пень буде служити підставою. При цьому на саму ялинку почеплять спеціальну зірку. Висота конструкції з ялинкою буде досягати до 31 метра. І це буде найвища ялинка на Софійській площі.

Якою буде головна новорічна ялинка в Україні

Проєкт новорічної ялинки (фото: segodnya.ua)

Святкове дерево також прикрасять різними іграшками та кульками, які будуть у вигляді свічок. Організатори підкреслили, що новорічні свята повністю залежать від ситуації з COVID-19.

Якщо масові гуляння в Києві будуть заборонені, то потрапити в пень не вийде. Навколо ялинки буде знаходиться п'ять фотозон. Там будуть встановлені штучні ялинки від 8 до 10 метрів. Кожна їх них буде з різними лісовими героями.

Варто зазначити, новорічна ялинка також буде встановлена на Контрактовій площі, її прикрасять елементами Петриківського розпису.

Нагадаємо, в жовтні в українців буде додатковий вихідний день.

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