ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

При каком пульсе нужна срочно помощь медиков: названа группа риска

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 08:03
При каком пульсе нужна срочно помощь медиков: названа группа риска Фото: При каком пульсе нужно срочно вызвать медицинскую помощь (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Учащенный или замедленный пульс в определенных состояниях обычно не вызывает тревоги. Но если у вас сердце начинает биться быстрее очень часто и без всяких на то причин – стоит беспокоиться.

Какой пульс должен насторожить и когда нужно обращаться за помощью медиков, рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Он отметил, что пульс отражает тот ритм, в соответствии с которым происходит сердцебиение.

"Причин сбоя сердечного ритма множество. У пожилых людей частый пульс свидетельствует о нарушении деятельности сердца", - подчеркнул специалист.

Учащенный пульс называется тахикардией и как объяснил Конев, в некоторых случаях тахикардия может быть естественным событием.

Но если тахикардия длится долгое время, она не проходит при отсутствии физического напряжения, волнения – это четко указывает на проблемы с сердцем. И это требует врачебного осмотра и консультации.

Серьезной причиной для обращения к медикам кардиолог называет тот, который превышает 90 ударов в минуту, и он не успокаивается в течении 30-50 минут в состоянии покоя.

"Вызывать скорую нужно, когда пульс превышает 150 ударов в минуту, или является настолько частым, что вовсе не определяется", - подчеркнул специалист.

Тахикардия может стать предвестником образования тромбов, сигнализировать о сердечной недостаточности. Долгая тахикардия может вызвать нарушение сознания и обморок.

Напомним, ранее мы писали о том, какая вредная привычка повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

А также рассказывали о том, как не спутать сердечный приступ с изжогой – главные отличия.

Читайте РБК-Украина в Google News
симптомы Советы врача
LITE
Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра
Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра