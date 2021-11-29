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Врачи заявили, что приближение сердечного приступа можно спутать с изжогой: ключевые отличия

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Понедельник 29 ноября 2021 17:41
Врачи заявили, что приближение сердечного приступа можно спутать с изжогой: ключевые отличия Фото: Врачи рассказали, как не спутать симптомы инфаркта и изжоги (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сердечный приступ может маскироваться под разными другими неприятными состояниями организма. Пациенты часто рассказывают, что перед приступом у них была боли в других частях тела или изжога.

В издании Express рассказали, как можно по симптомам отличить обычную изжогу от сердечного приступа.

Что такое изжога

Медики объяснили, что изжога – это чувство жжения в груди, которое вызывается попаданием кислоты из желудка в горло (кислотный рефлюкс).

Обычно изжога появляется после приема пищи и через некоторое время исчезает.

Однако приступы изжоги могут быть довольно сильными и доставлять дискомфорт человеку.

Ощущения при сильной изжоге могут быть очень похожими на предвестники сердечного приступа.

Спутать эти два состояния очень легко. Изжога может причинить беспокойство и неприятные ощущения, но угрозы жизни она не несет.

А вот сердечный приступ – это очень опасно. Поэтому нужно уметь различать эти два состояния.

Как отличить сердечный приступ от изжоги

Изжога время от времени, после обильной пищи или непривычной – это почти нормально.

Это дискомфорт или реальная боль, от того что пищеварительная кислота попадает в пищевод.

Причинами изжоги могут стать не только продукты питания или напитки. Часто изжога бывает у беременных, от приема некоторых лекарств или даже в состоянии сильного стресса и беспокойства.

Стоит отметить, что изжога может возникать даже без кислотного рефлюкса.

Признаки изжоги

  • Начинается ощущение жжения в верхней части живота и боль перемещается вверх, в грудную клетку.
  • Изжога возникает после еды, в положении лежа или при наклонах.
  • Изжога может разбудить вас ночью, особенно, если вы поели за два часа до сна.
  • Изжога быстро снимается специальными препаратами-антацидами.
  • Она сопровождается кислым привкусом во рту, особенно в положении лежа.
  • Также изжога может сопровождаться подъемом небольшого количества содержимого желудка к задней стенке – срыгиванием.

Кроме того, может возникнуть кашель или икота, голос может стать хриплым, может появиться неприятный запах изо рта, вздутие живота и общее ухудшение самочувствие.

А вот сердечный приступ – это состояние, при котором пациенту необходима серьезная неотложная помощь.

При таком состоянии приток крови к сердцу внезапно блокируется и часто это связано с тромбом.

Как отмечают врачи, при приступе характерными являются такие ощущения:

  • Сдавливание груди – человек чувствует, что ее сдавливают как будто тяжелым предметом.
  • Боль может резко распространяться от груди к челюсти, по шее, рукам и спине.
  • Дыхание может быть затруднено, может сбиваться
  • Тошнота, несварение желудка, боль в животе
  • Холодный пот
  • Сильная усталость
  • Внезапное головокружение

Как отмечают специалисты, у женщин чаще проявляются боли в челюсти или спине, одышка, тошнота или рвота.

К врачу стоит обратиться даже в тех случаях, когда боли через несколько часов прошли. Такое состояние может стать предвестником инфаркта миокарда.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван главный симптом коронавируса штамма Омикрон.

А также мы рассказывали о том, какие симптомы указывают на образование тромба в легких.

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