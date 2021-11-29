Врачи заявили, что приближение сердечного приступа можно спутать с изжогой: ключевые отличия
Сердечный приступ может маскироваться под разными другими неприятными состояниями организма. Пациенты часто рассказывают, что перед приступом у них была боли в других частях тела или изжога.
В издании Express рассказали, как можно по симптомам отличить обычную изжогу от сердечного приступа.
Что такое изжога
Медики объяснили, что изжога – это чувство жжения в груди, которое вызывается попаданием кислоты из желудка в горло (кислотный рефлюкс).
Обычно изжога появляется после приема пищи и через некоторое время исчезает.
Однако приступы изжоги могут быть довольно сильными и доставлять дискомфорт человеку.
Ощущения при сильной изжоге могут быть очень похожими на предвестники сердечного приступа.
Спутать эти два состояния очень легко. Изжога может причинить беспокойство и неприятные ощущения, но угрозы жизни она не несет.
А вот сердечный приступ – это очень опасно. Поэтому нужно уметь различать эти два состояния.
Как отличить сердечный приступ от изжоги
Изжога время от времени, после обильной пищи или непривычной – это почти нормально.
Это дискомфорт или реальная боль, от того что пищеварительная кислота попадает в пищевод.
Причинами изжоги могут стать не только продукты питания или напитки. Часто изжога бывает у беременных, от приема некоторых лекарств или даже в состоянии сильного стресса и беспокойства.
Стоит отметить, что изжога может возникать даже без кислотного рефлюкса.
Признаки изжоги
- Начинается ощущение жжения в верхней части живота и боль перемещается вверх, в грудную клетку.
- Изжога возникает после еды, в положении лежа или при наклонах.
- Изжога может разбудить вас ночью, особенно, если вы поели за два часа до сна.
- Изжога быстро снимается специальными препаратами-антацидами.
- Она сопровождается кислым привкусом во рту, особенно в положении лежа.
- Также изжога может сопровождаться подъемом небольшого количества содержимого желудка к задней стенке – срыгиванием.
Кроме того, может возникнуть кашель или икота, голос может стать хриплым, может появиться неприятный запах изо рта, вздутие живота и общее ухудшение самочувствие.
А вот сердечный приступ – это состояние, при котором пациенту необходима серьезная неотложная помощь.
При таком состоянии приток крови к сердцу внезапно блокируется и часто это связано с тромбом.
Как отмечают врачи, при приступе характерными являются такие ощущения:
- Сдавливание груди – человек чувствует, что ее сдавливают как будто тяжелым предметом.
- Боль может резко распространяться от груди к челюсти, по шее, рукам и спине.
- Дыхание может быть затруднено, может сбиваться
- Тошнота, несварение желудка, боль в животе
- Холодный пот
- Сильная усталость
- Внезапное головокружение
Как отмечают специалисты, у женщин чаще проявляются боли в челюсти или спине, одышка, тошнота или рвота.
К врачу стоит обратиться даже в тех случаях, когда боли через несколько часов прошли. Такое состояние может стать предвестником инфаркта миокарда.
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