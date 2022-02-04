При якому пульсі потрібна терміново допомога медиків: названа група ризику
Прискорений або уповільнений пульс в певних станах зазвичай не викликає тривоги. Але якщо у вас серце починає битися швидше дуже часто і без всяких на те причин – варто турбуватися.
Який пульс повинен насторожити та коли потрібно звертатися за допомогою медиків, розповів лікар-кардіолог, доктор медичних наук Юрій Конєв.
Він зазначив, що пульс відображає той ритм, відповідно до якого відбувається серцебиття.
"Причин збою серцевого ритму безліч. У літніх людей частий пульс свідчить про порушення діяльності серця", - підкреслив фахівець.
Прискорений пульс називається тахікардією і як пояснив Конєв, в деяких випадках тахікардія може бути природною подією.
Але якщо тахікардія триває довгий час, вона не проходить при відсутності фізичної напруги, хвилювання – це чітко вказує на проблеми з серцем. І це вимагає лікарського огляду і консультації.
Серйозною причиною для звернення до медиків кардіолог називає той, який перевищує 90 ударів у хвилину, і він не заспокоюється протягом 30-50 хвилин в стані спокою.
"Викликати швидку потрібно, коли пульс перевищує 150 ударів у хвилину, або є настільки частим, що зовсім не визначається", - підкреслив фахівець.
Тахікардія може стати передвісником утворення тромбів, сигналізувати про серцеву недостатність. Довга тахікардія може викликати порушення свідомості та непритомність.
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