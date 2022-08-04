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До яких лікарів можна звернутися без направлення: консультації будуть безкоштовними

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Четвер 04 серпня 2022 18:24
До яких лікарів можна звернутися без направлення: консультації будуть безкоштовними Фото: Які лікарі приймають без направлення від сімейного лікаря (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні існують правила звернення до лікаря. Для отримання консультації у деяких лікарів направлення не потрібні, і вони приймуть пацієнтів безкоштовно.

До яких лікарів можна прийти на прийом без направлень, нагадали у Національній службі здоров'я України.

Без направлення в Україні можна потрапити до сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Якщо консультація буде вимагати вузького фахівця - саме вони випишуть направлення. Воно може бути в електронному вигляді або в паперовому - таке рішення прийняли через військові дії.

Для яких фахівців направлення не потрібно

Електронне направлення буде не потрібно для виклику екстреної медичної допомоги. Вона надається безкоштовно всім, без направлень і декларації.

Також НСЗУ оплачує візити до таких лікарів:

  • Гінеколог
  • Психіатр
  • Нарколог
  • Стоматолог
  • Фтизіатр
  • Педіатр
  • Лікар, у якого під наглядом знаходиться пацієнт з хронічними захворюваннями

Саме сімейний лікар найчастіше вирішує, чи потрібно відправляти пацієнта до спеціалізованого лікаря.

Як можна спілкуватися з сімейним лікарем під час війни

В умовах війни у кожного українця є можливість звернутися до терапевта або сімейного лікаря.

Якщо ви переїхали в іншу область або місто і вам потрібна медична допомога - зверніться в найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію підписувати для цього не потрібно.

Якщо ви залишилися на своєму місці, але ваш лікар змінив місце проживання, то медичний заклад запропонує вам заміну - при необхідності ви можете підписати нову декларацію.

Є і ще один варіант - ви можете підтримувати зв'язок зі своїм сімейним лікарем з будь-якого міста - телефоном або за допомогою месенджерів. Цей спосіб підходить для консультацій без огляду, для отримання електронного направлення або рецепта на "Доступні ліки".

До речі, раніше ми писали про те, як можна укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни.

А ще розповідали про те, як українці, які постраждали через військові дії, можуть отримати лікування за кордоном.

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семейный врач НСЗУ
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