Как заключить декларацию с семейным врачом во время войны: простые шаги

После 24 февраля многие украинцы вынуждены были сменить место жительства. Часть – потеряли связь с семейными врачами из-за своего отъезда или отъезда врача.

Когда не нужно заключать новую декларацию

Если вы переехали в другой город или область и нуждаетесь в помощи семейного врача, можно обратиться в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи. Новую декларацию для этого заключать не нужно.

Если вы живете там, где и раньше, а ваш врач сменил место жительства, и вы потеряли с ним связь, можно заключить новую декларацию с другим врачом.



Для этого с собой нужно иметь:

оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность пациента и/или его законного представителя;

оригинал регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении ребенка, если заключаете декларацию для ребенка.

Врач заполняет декларацию в электронной форме и обязательно должен ее распечатать, чтобы пациент проверил данные. Если в декларации нет ошибок, необходимо подписать два экземпляра. Один экземпляр остается пациенту, другой – в медицинском учреждении.

При этом, где бы пациент ни выбирал врача – в государственной больнице, частном центре или среди ФЛП – порядок заполнения и представления одинаковый.

Какие услуги бесплатны

Услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий, будут по-прежнему бесплатными.

Например, бесплатно можно получить осмотр и консультацию врача первичной медицинской помощи, сделать анализ крови или кардиограмму, пройти вакцинацию, предусмотренную Национальным календарем прививок, получить рецепты по программе "Доступные лекарства" или направление к узким специалистам и т.д.