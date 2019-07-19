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Курс доллара упал на межбанке

Новости » Финансы    19.07.2019 - 17:10
Курс доллара упал на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 32 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июля 2019 года снизился на 32 копейки до 26,73 грн/доллар, курс в покупке до 25,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 34 копейки до 28,89 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,6900 - 25,7300 грн/доллар, евро 28,8575 - 28,8999 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4088 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,6900      25,7300

EUR/UAH     28,8575      28,8999

RUB/UAH     0,4078        0,4088

Курс доллара упал на межбанке

Напомним, 18 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,0450 - 26,0550 грн/доллар, евро 29,2120 - 29,2345 грн/евро, российский рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,81 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 2581,5345 гривен за 100 долларов (-21,4704 гривен).

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Темы: Курс доллара
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