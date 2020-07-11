Каким будет курс доллара в ближайшее время: эксперты поделились прогнозом

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Стабильность доллара пошатнулась

Курс доллара 10 июля, в пятницу, подскочил на 11 копеек и, вероятнее всего, далее будет подниматься все выше. Спрос действительно начинает ощущаться и доллар больше не будет держаться на стабильной отметке.

Эксперт Олег Куринной сообщил, что был тренд на умеренный рост, из-за чего доллар уже перешел рубикон в 27 грн/$. Об этом информирует издание "Страна".

"Ряд компаний поджидали лучший момент для покупок валюты и репатриации дивидендов. Надеялись сделать это на минимальной цене доллара. Какое-то время они выжидали, а сегодня вышли на рынок", - прокомментировал аналитик Василий Невмержицкий.

Есть вероятность, что появилась инсайдерская информация о подорожании валюты с понедельника. Либо же это влияние президента и министров, которые заявили, что в бюджете заложен курс 30 грн/$, и нужно к нему двигаться.

Также по рынку активно разносят слух о том, что доллар будет стремительно дорожать. Банкиры до конца не понимают дезинформация это либо попытка прокачать межбанк и поднять курс доллара.

На понедельник, 13 июля, делают неоднозначные прогнозы. Одни ждут торговлю в коридоре 26,95-27,05 грн/$, другие верят в движение на 27,05-27,15 грн/$. В дальнейшем курс будет определяться тем - подтвердятся ли слухи о плановой девальвации гривны "под бюджет" или нет.

Напомним, что в Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов.

Ранее мы писали о том, что в Украине появилась новая "пирамида", в которой обещают вкладчикам быстрый доход.