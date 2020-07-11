В Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов: вкладчики под ударом

Финансовая пирамида (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Украине расследуют деятельность российских финансовых пирамид

В Украине работают российские финансовые пирамиды Carat Jewelry House ("Русский Ювелирный Дом") и My Golden Web (Золотая сеть), которые якобы торгуют в интернете ювелирными украшениями и предлагают клиентам невероятно большие "кэшбеки", выходящие за рамки возможного для добросовестной розничной сети.

Правоохранители расследуют деятельность этих сомнительных финансовых организаций на предмет законности действий компаний, а также выявление их возможных связей с российским криминалитетом. Об этом пишет "Взгляд" со ссылкой на источники в СБУ и Фискальной службе.

Обе организации зарегистрированы в РФ и заверяют своих клиентов, что работают в Украине легально.

Carat Jewelry House на своем сайте указывает заводы поставщики ювелирных изделий, однако те отрицают факт сотрудничества с этой компанией.

"Пирамиды" ведут рекламные кампании, нацеленные конкретно на украинский рынок, и получают от клиентов миллионы долларов, которые выводят в РФ.

"Вкладчиков уже опрашивают. Выявлены те, кто завлекал в пирамиду других: лгал о величине выплат, создавал ложную картину выгодности инвестирования. Также выясняют, кто получил от сомнительных организаций выплаты и в каком размере, платились ли с них налоги. Этот процесс продолжается и пока далек от завершения", - говорится в материале.

В настоящее время неизвестно, все ли инвесторы получали выплаты и в каких объемах. К тому же одна из организаций, как сообщается, уже приостановила выплаты.

"У многих опрошенных - "рядовых инвесторов" прибыли еще нет, но проблемы уже есть. И будет еще больше, если подтвердится мошеннический характер деятельности компаний и их связь с преступными группами", - указывается в материале.

Ранее мы писали о том, что в Украине появилась новая "пирамида", в которой обещают вкладчикам быстрый доход.

Как сообщалось, в Украине рухнула пирамида B2B Jewerly и вкладчики требуют вернуть деньги.