Яким буде курс долара найближчим часом: експерти поділилися прогнозом

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Стабільність долара похитнулася

Курс долара 10 липня, у п'ятницю, підскочив на 11 копійок і, найімовірніше, далі буде підніматися все вище. Попит дійсно починає відчуватися і долар більше не буде триматися на стабільній позначці.

Експерт Олег Курінний повідомив, що був тренд на помірне зростання, через що долар вже перейшов рубікон у 27 грн/$. Про це інформує видання "Страна".

"Ряд компаній чекали найкращий момент для покупок валюти та репатріації дивідендів. Сподівалися зробити це на мінімальній ціні долара. Якийсь час вони вичікували, а сьогодні вийшли на ринок", - прокоментував аналітик Василь Невмержицький.

Є ймовірність, що з'явилася інсайдерська інформація про подорожчання валюти з понеділка. Або ж це вплив президента і міністрів, які заявили, що в бюджеті закладено курс 30 грн/$, і треба до нього рухатися.

Також по ринку активно розносять чутки про те, що долар буде стрімко дорожчати. Банкіри до кінця не розуміють дезінформація це або спроба прокачати міжбанк та підняти курс долара.

На понеділок, 13 липня, роблять неоднозначні прогнози. Одні чекають торгівлю в коридорі 26,95-27,05 грн/$, інші вірять в рух на 27,05-27,15 грн/$. Надалі курс буде визначатися тим - підтвердяться чутки про планову девальвацію гривні "під бюджет" чи ні.

Нагадаємо, що в Україні "піраміди" виводять в РФ мільйони доларів.

Раніше ми писали про те, що в Україні з'явилася нова "піраміда", в якій обіцяють вкладникам швидкий дохід.