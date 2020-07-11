ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Яким буде курс долара найближчим часом: експерти поділилися прогнозом

Субота 11 липня 2020 13:29
Яким буде курс долара найближчим часом: експерти поділилися прогнозом
Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Дарья Русина

Стабільність долара похитнулася

Курс долара 10 липня, у п'ятницю, підскочив на 11 копійок і, найімовірніше, далі буде підніматися все вище. Попит дійсно починає відчуватися і долар більше не буде триматися на стабільній позначці.

Експерт Олег Курінний повідомив, що був тренд на помірне зростання, через що долар вже перейшов рубікон у 27 грн/$. Про це інформує видання "Страна".

"Ряд компаній чекали найкращий момент для покупок валюти та репатріації дивідендів. Сподівалися зробити це на мінімальній ціні долара. Якийсь час вони вичікували, а сьогодні вийшли на ринок", - прокоментував аналітик Василь Невмержицький.

Є ймовірність, що з'явилася інсайдерська інформація про подорожчання валюти з понеділка. Або ж це вплив президента і міністрів, які заявили, що в бюджеті закладено курс 30 грн/$, і треба до нього рухатися.

Також по ринку активно розносять чутки про те, що долар буде стрімко дорожчати. Банкіри до кінця не розуміють дезінформація це або спроба прокачати міжбанк та підняти курс долара.

На понеділок, 13 липня, роблять неоднозначні прогнози. Одні чекають торгівлю в коридорі 26,95-27,05 грн/$, інші вірять в рух на 27,05-27,15 грн/$. Надалі курс буде визначатися тим - підтвердяться чутки про планову девальвацію гривні "під бюджет" чи ні.

Нагадаємо, що в Україні "піраміди" виводять в РФ мільйони доларів.

Раніше ми писали про те, що в Україні з'явилася нова "піраміда", в якій обіцяють вкладникам швидкий дохід.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Курс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся