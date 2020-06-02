В Украине появилась новая "пирамида": обещают вкладчикам быстрый доход

Новая финансовая пирамида в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Новый финансовый проект имеет все признаки фиктивного и может оказаться мошенническим

В Украине появилась очередная финансовая пирамида Exlimited. Организация обещает вкладчикам быстрый доход и предлагает инвестировать средства в гривне и криптовалютах с последующим ежедневным получением высокого процента.

Однако этот проект имеет признаки фиктивного и может преследовать незаконное завладение средствами инвесторов. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Регулятор призывает украинцев не инвестировать в проект Exlimited, так как он имеет признаки сомнительного.

"Данный скам проект, исходя из публичной информации, специализируется на аккумуляции средств частных инвесторов для реализации перспективных стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений", - говорится в сообщении НКЦБФР.

Новую пирамиду сравнили с известной B2B Jewerly. Exlimited предлагает украинцам инвестировать свои средства в гривне и криптовалютах. Ежедневный процент должен составить от 0,4% до 1,5%, а клиентам предлагают сделать бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере.

"Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Проект активно рекламируется на видеохостинге YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry", - пояснили на сайте регулятора.

Кроме того, у нового проекта на сайте размещена лицензия от 2007 года, которая выдана в Гонконге. Адреса офиса и контактные телефоны отсутствуют, есть только форма обратной связи и ссылки на мессенджеры.

Как отметили в НКЦБФР, такая анонимность международной компании, которая имеет успех на рынке уже 20 лет, является еще одним подтверждением мошенничества. Первые упоминания о компании датированы мартом 2020 года, хотя на сайте указано, что они реализовали уже 28 успешных международных проекта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине рухнула пирамида B2B Jewerly и вкладчики требуют вернуть деньги.

А также рассказывали о том, что в НБУ рассказали, как отказаться от дополнительных карт и страховок, которые навязывают в банках.

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Автор: Анна Шиканова