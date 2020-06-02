ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине появилась новая "пирамида": обещают вкладчикам быстрый доход

STYLERЖизнь    02.06.2020 - 17:09
В Украине появилась новая "пирамида": обещают вкладчикам быстрый доход
Новая финансовая пирамида в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Новый финансовый проект имеет все признаки фиктивного и может оказаться мошенническим

В Украине появилась очередная финансовая пирамида Exlimited. Организация обещает вкладчикам быстрый доход и предлагает инвестировать средства в гривне и криптовалютах с последующим ежедневным получением высокого процента.

Однако этот проект имеет признаки фиктивного и может преследовать незаконное завладение средствами инвесторов. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Регулятор призывает украинцев не инвестировать в проект Exlimited, так как он имеет признаки сомнительного.

"Данный скам проект, исходя из публичной информации, специализируется на аккумуляции средств частных инвесторов для реализации перспективных стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений", - говорится в сообщении НКЦБФР.

Новую пирамиду сравнили с известной B2B Jewerly. Exlimited предлагает украинцам инвестировать свои средства в гривне и криптовалютах. Ежедневный процент должен составить от 0,4% до 1,5%, а клиентам предлагают сделать бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере.

"Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Проект активно рекламируется на видеохостинге YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry", - пояснили на сайте регулятора.

Кроме того, у нового проекта на сайте размещена лицензия от 2007 года, которая выдана в Гонконге. Адреса офиса и контактные телефоны отсутствуют, есть только форма обратной связи и ссылки на мессенджеры.

Как отметили в НКЦБФР, такая анонимность международной компании, которая имеет успех на рынке уже 20 лет, является еще одним подтверждением мошенничества. Первые упоминания о компании датированы мартом 2020 года, хотя на сайте указано, что они реализовали уже 28 успешных международных проекта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине рухнула пирамида B2B Jewerly и вкладчики требуют вернуть деньги.

А также рассказывали о том, что в НБУ рассказали, как отказаться от дополнительных карт и страховок, которые навязывают в банках.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины финансыинвестициивкладымошенничество
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь