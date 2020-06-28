Каким будет курс доллара в ближайшее время: эксперты удивили прогнозом

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Эксперты высказали свое мнение касательно курса доллара

Курс доллара в Украине 2020 ведет себя весьма спокойно в последнее время. Чтобы прояснить, что ожидает украинцев на следующей неделе, Олег Пендзин, Андрей Шевчишин и Александр Охрименко поделились своими прогнозами.

"Нынешняя неделя была такой же скучной, как и предыдущая, ничего по большому счету не изменилось - доллар никому не нужен, кроме нерезидентов", - рассказал Олег Пендзин изданию "Сегодня".

Андрей Шевчишин подтвердил, что спрос на валюту со стороны покупателей по прежнему остается низким. В свою очередь Александр Охрименко обратил внимание на то, что на межбанковский рынок постепенно начали выходить за валютой автоимпортеры.

"Пока они покупают немного, в пределах нескольких миллионов долларов, но это уже оживляет рынок. Если автоимпортеры продолжат покупать валюту, плюс к ним подключатся другие поставщики зарубежных товаров, то не исключаю, что в начале июля тренд качнется в сторону девальвации гривни до 27 грн/доллара", - прокомментировал Охрименко.

Эксперты прогнозируют стабильность курса на следующей неделе. "Коридор 26,5-27 грн/доллар сохранится. Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее", - отметил Олег Пендзин.

Подходящий период для покупки наличной валюты сохраняется с 29 июня по 5 июля. А вот продавать валютные заначки эксперты не рекомендуют. Данные действия будут приемлемы лишь в том случае, если не хватает гривны для оплаты каких-либо товаров и услуг.

Напомним, что аналитики прогнозируют снижение курса доллара.

Как сообщило РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 22-26 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 424,50 млн долларов.

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Автор: Дарья Русина