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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке почти в четыре раза

Новости » Экономика     26.06.2020 - 17:07
НБУ увеличил покупку валюты на межбанке почти в четыре раза
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

В течение недели центробанк пополнил резервы на 425 млн долларов

Национальный банк Украины в течение недели 22-26 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 424,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка выросла до 424,50 млн долларов по сравнению с 110 млн долларов млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 715,1 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922,0 млн долларов.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке почти в четыре раза

Отметим, заместитель главы НБУ Украины Олег Чурий, заявил, что плавающее курсообразование является главным предохранителем накопления экономических проблем.

По его словам, НБУ только сглаживает колебания, покупая или продавая валюту для сбалансирования спроса-предложения.

Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).

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Автор: Александр Белоус

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