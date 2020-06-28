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Аналитики прогнозируют снижение курса доллара

Новости » Экономика     28.06.2020 - 08:20
Аналитики прогнозируют снижение курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Колебания на валютном рынке будут незначительными

В течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Тенденция на рынке сохранится.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,760 до 26,70 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,72/26,74 до 26,70/26,72 (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,63/26,83 до 26,60/26,80 (-0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Как сообщило РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 22-26 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 424,50 млн долларов.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком достигла 922,0 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Украины Олег Чурий, заявил, что плавающее курсообразование является главным предохранителем накопления экономических проблем.

По его словам, НБУ только сглаживает колебания, покупая или продавая валюту для сбалансирования спроса-предложения.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины прогнозкурс НБУКурс доллара
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