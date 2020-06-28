Яким буде курс долара найближчим часом: експерти здивували прогнозом

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Експерти висловили свою думку щодо курсу долара

Курс долара в Україні 2020 веде себе досить спокійно останнім часом. Щоб прояснити, що чекає українців на наступному тижні, Олег Пендзин, Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко поділилися своїми прогнозами.

"Нинішній тиждень був таким же нудним, як і попередній, нічого за великим рахунком не змінилося - долар нікому не потрібен, крім нерезидентів", - розповів Олег Пендзін виданню "Сьогодні".

Андрій Шевчішин підтвердив, що попит на валюту з боку покупців, як і раніше, залишається низьким. У свою чергу Олександр Охріменко звернув увагу на те, що на міжбанківський ринок на цьому тижні почали виходити за валютою автоімпортери.

"Поки вони купують небагато, в межах декількох мільйонів доларів, але це вже оживляє ринок. Якщо автоімпортери продовжать купувати валюту, плюс до них приєднаються інші постачальники закордонних товарів, то не виключаю, що на початку липня тренд хитнеться у бік девальвації гривні до 27 грн/долара", - прокоментував Охріменко.

Експерти прогнозують стабільність курсу на наступному тижні. "Коридор 26,5-27 грн/долар збережеться. Цьому сприяють дії Нацбанку, що не допускає помірної девальвації гривні, при якій економіка могла б відновлюватися швидше", - зазначив Олег Пендзін.

Підходящий період для купівлі готівкової валюти зберігається з 29 червня по 5 липня. А ось продавати валютні заначки експерти не рекомендують. Дані дії будуть логічні лише в тому разі, якщо не вистачає гривні для оплати будь-яких товарів або послуг.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують зниження курсу долара.

Як повідомило РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів.

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Автор: Дарья Русина