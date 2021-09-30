Какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине бесплатны: важно знать

Украинцы с проблемами сердечно-сосудистой системы имеют право на бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях. Обследование, лечение в стационаре или консультация кардиолога – за эти медицинские услуги украинцы платить не должны.
Полный перечень бесплатных услуг опубликовали в Telegram-канале Минздрава.
При проблемах сердечно-сосудистой системы нужно обращаться к терапевту или семейному врачу. В острых состояниях – вызвать скорую медицинскую помощь.
Все эти методы направлены на то, чтобы определить острое состояние и проверить работу сердечно-сосудистой системы. При необходимости врач может выписать направление на проведение дополнительных исследований (УЗИ сердца) или на консультацию к кардиологу. С электронным направлением такие услуги также предоставляются бесплатно.
Семейный врач выписывает по необходимости электронный рецепт на лекарства, которые входят в программу "Доступные лекарства".
Напомним, ранее мы писали о том, какие услуги Укрзализныця обязана предоставлять бесплатно.
А также рассказывали о том, как получить необходимые медицинские препараты по системе "Доступные лекарства".