Какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине бесплатны: важно знать

Украинцы с проблемами сердечно-сосудистой системы имеют право на бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях. Обследование, лечение в стационаре или консультация кардиолога – за эти медицинские услуги украинцы платить не должны.

При проблемах сердечно-сосудистой системы нужно обращаться к терапевту или семейному врачу. В острых состояниях – вызвать скорую медицинскую помощь.

Какие услуги оказывает семейный врач:

Измерение артериального давления

Оценивание общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE

Проводит ЭКГ (электрокардиограмму)

Анализ крови на общий холестерин

Быстрый тест на тропонин (специфический маркер инфаркта миокарда)

Все эти методы направлены на то, чтобы определить острое состояние и проверить работу сердечно-сосудистой системы. При необходимости врач может выписать направление на проведение дополнительных исследований (УЗИ сердца) или на консультацию к кардиологу. С электронным направлением такие услуги также предоставляются бесплатно.

Семейный врач выписывает по необходимости электронный рецепт на лекарства, которые входят в программу "Доступные лекарства".

Какие услуги бесплатно оказывают пациентам с инфарктом или инсультом в больницах: