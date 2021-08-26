Как получить необходимые медицинские препараты по системе "Доступные лекарства"
Украинцы могут получить необходимые медицинские препараты по системе "Доступные лекарства". Как отмечают в НСЗУ, речь идет о лекарствах от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета. Эти лекарства могут быть абсолютно бесплатны или с небольшой доплатой.
Как будет осуществляться выдача таких лекарства, рассказали во время брифинга НСЗУ.
С октября 2021 года НСЗУ начнет возмещать средства за инсулины и лекарства для пациентов с расстройствами психики и поведения, а также для пациентов с эпилепсией.
Будут обеспечены необходимыми лекарствами пациенты на стационарном и амбулаторном лечении. Медицинские учреждения должны самостоятельно закупать лекарства, которые ходят в Национальный список основных лекарственных средств.
Кроме того, медучреждения получат лекарства и медицинские товары через централизованные закупки по заявкам департаментов охраны здоровья.
Централизовано будут закупаться лекарства и медицинские товары по 19 направлениям – всего 600 позиций. Это препараты для онкологических больных, пациентов с гемофилией и другие.
Также в НСЗУ отметили, что в некоторых областях есть свои собственные программы обеспечения пациентов лекарствами.
Как получить бесплатные лекарства
- Чтобы получить необходимые лекарства по программе, пациенту нужно обратиться к врачу, с которым заключена декларация.
- Он назначит необходимые препараты и выпишет электронный рецепт, в котором будет указано международное непатентованное название препарата – действующее вещество.
- На телефон пациента должно прийти сообщение с номером рецепта, который необходимо назвать в аптеке. Если у пациента нет мобильного телефона, то врач выпишет рецепт на бумаге.
- С номером рецепта пациенту нужно прийти в аптеку, которая участвует в программе, назвать номер и выбрать нужные лекарства.
- Аптека может быть в любом месте, независимо от места жительства или поликлиники – главное, чтобы был заключен договор с НСЗУ.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине подорожали лекарства.
А также мы писали о том, в перечень "Доступных лекарств" добавили препараты для профилактики инсульта.