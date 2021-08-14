Это должен знать каждый пассажир Укрзализныци: бесплатные услуги, правила и нормы
Многие пассажиры Укрзализныци не знают элементарных правил перевозки, обязанности проводников, начальника поезда и об услугах, которые обязаны предоставлять бесплатно.
Однако все это закреплено в одном документе – "Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажу и почты железнодорожным транспортом Украины". Что содержится в этом документе – читайте ниже.
Основные правила
Работники железной дороги должны быть вежливыми с каждым пассажиром, отправителем и получателем грузобагажа. Проявлять заботу и внимание, принимать меры по устранению недостатков в обслуживании граждан независимо от того, при каких обстоятельствах и по чьей вине они возникли (п.1.4)
Есть разные купе для пассажиров: Купе смешанное (независимо от пола), Купе женское или мужское (продажа проездных документов только для лиц соответствующего пола), Купе семейное (продажа билетов для членов одной семьи от 3 человек, оформляется на одном бланке) (п. 2.27)
Пассажиры могут заказать покупку билета по телефону и попросить о доставке по месту работы, отдыха или проживания. (п. 2.36)
Если по вине перевозчика пассажир не смог выехать с пункта пересадки или ему не предоставили указанное место в билете, то действительность билета может продолжаться. Кроме того, есть и нюансы по поводу опоздания на поезд или утери билета.
Если пассажир сообщил об опоздании на поезд не позже, чем через час после отправления поезда – действие билета сохраняется.
Если пассажир не смог выехать вовремя из-за болезни или несчастного случая – нужно предоставить справку из медучреждения не позднее, через 10 дней после выздоровления вместе с проездным документом – и в такой ситуации можно оформить новую поездку в течение суток после отметки.
Если нужно срочно выехать в другой город из-за несчастного случая или смерти – вам дадут билет в первую очередь. Но нужно предоставить подтверждение.
Кроме того, есть большой список категорий пассажиров, которые имеют право получить билет бесплатно, с существенной скидкой и вне очереди.
Правила в вагонах
Если пассажир купил билет от одной станции, а совершил посадку на другой (по маршруту действия поезда), то он имеет право занять свое место, указанное в билете.
Если произошла ошибка и на одно место продали два билета, начальник поезда и проводник обязаны пустить пассажиров в вагон и обеспечить ему место. После этого составляется акт, который также придется подписать и пассажиру.
Если в вагоне отсутствует место, которое указано в билете, начальник поезда должен обеспечить пассажиру место в другом вагоне, в том числе и выше категорией и без доплаты. Если пассажир согласится на место в вагоне ниже категорией, то ему положена доплата.
Если пассажиру место найти не смогут в этом поезде, то могут предложить в другом с переоформлением проездных документов бесплатно. Если ни один из вариантов пассажира не устроит – должны вернуть стоимость проезда и услуг.
Если пассажир ошибочно сел не в тот поезд, который указан в его документе, то он должен покинуть его на ближайшей станции. Начальник поезда составляет акт, который дает право вернуться на станцию отправления поезда бесплатно.
Если пассажир из-за этого не успел на свой поезд, то ему нужно предоставить акт и проездной документ, чтобы обновить свой билет и приобрести новую плацкарту.
В некоторых случаях пассажиры могут совершить посадку без билета, с разрешения начальника поезда. Проездные документы в таких ситуациях оформляются в поезде.
На одного пассажира предусмотрено вес ручной поклажи до 36 кг, но объем не должен превышать отведенный на одного пассажира места для багажа.
Места для багажа распределяются так: ящики под нижними полками – для багажа пассажиров на нижних полках. Для пассажиров верхних полок – полки для багажа над ними или полка над дверями в купе. Пассажиры могут между собой договориться.
Обязанности проводников
- Проводники должны держать открытыми два санитарных узла, кроме времени прохождения поезда через станции и санитарные зоны. Туалетная бумага и мыло должны быть в наличие обязательно и за этим должны следить проводники.
- Пассажиры могут пользоваться спальными местами в любое время суток, а поднимание и опускание полок должны осуществлять проводники.
- Также проводники обязаны выдавать специальные ремни безопасности по просьбе пассажиров. Если предоставленный ремень не кажется безопасным – можно требовать заменить.
- Пассажиры всех вагонов со спальными местами обеспечиваются за установленную плату чаем и кофе. А вот кипяченая вода и медикаменты из аптечки вагона должны выдаваться бесплатно.
- Азартные игры в вагонах и курение – запрещены.
- Пассажир имеет право требовать выключить музыку, если она мешает.
- Если пассажиру необходимо одеяло, то он может получить его у проводника независимо от времени года и температуры в вагоне.
- Проводники обязаны сообщать пассажирам о прибытии на нужную станцию за 30 минут. Будить пассажира – обязанность проводника.
- Пассажиры имеют право не только не сдавать постель, но и не собирать ее – это обязанности проводника. В некоторых случаях проводники обязаны помочь расстелить постель – для пожилых пассажиров, пассажиров с маленькими детьми, для беременных женщин или для людей с инвалидностью.
- Если пассажир проехал свою станцию, составляется акт с подписями начальника поезда. Он дает право вернуться на свою станцию бесплатно.
- Если пассажир хочет продолжить поездку в поезде после своей станции и есть свободные места – ему достаточно сообщить об это проводнику и оформить проездной документ.
- Если пассажиру понадобилось выйти на промежуточной станции и не заканчивать поездку, он может ее продолжить в 10-дневный срок. Для этого нужно не позже, чем через 1 час показать свой проездной документ дежурному по вокзалу, начальнику станции или начальнику поезда для отметки "Остановка с продолжением срока действия билета". Новый билет нужно будет оформить от той станции, где он остановился или любой, которая идет далее по маршруту следования.
- Если остановка произошла по болезни, то продолжить поездку можно не позднее 10 суток после окончания лечения, с предоставлением справки из медучреждения.
- Если билет пассажира остался у человека, который его провожал – тот должен немедленно, не позднее одного часа после отправления поезда, предъявить билет начальнику станции или вокзала. Который за счет провожающего дает телефонограмму начальнику поезда и пассажиру оформляется новый документ на всю поездку.
- Если в течение 4 часов начальник поезда не получил такую телефонограмму, то имеет права высадить пассажира, как безбилетного.
- Если пассажир отстал от поезда, то проводник обязан уведомить начальника поезда, сохранить вещи пассажира. Пассажиру нужно обратиться к начальнику той станции, на которой он отстал.
- Если поезд опаздывает, а у вас пересадка в другом пункте, нужно сообщить об этом проводнику или начальнику поезда – они помогут передать информацию на станцию пересадки.
За что могут высадить из поезда:
1. Если пассажир находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает правила проезда, общественный порядок, мешает покою других пассажиров. На билет ставится пометка: Отказано в перевозке на основании 8.38 Правил".
2. Если пассажир в состоянии заболевания и требует медицинской помощи. В такой ситуации пассажира с вещами удаляют с поезда с участием медперсонала. Если пассажир в бессознательном состоянии, то его вещи с документами передают начальнику вокзала (или станции).
3. Если у пассажира обнаружили запрещенные для перевозки предметы и вещества и он отказывается удалить их из поезда – его могут высадить.
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